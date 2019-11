Tottenham n'y arrive pas, Everton se relance

3

Quelques jours après une solide victoire en C1 face à Belgrade, Tottenham a sans doute l'envie de se relancer en championnat ce samedi. Pas de chance, c'est un solide et surprenant Sheffield qui se présente à Londres, et qui décide dès les premiers instants de la rencontre de profiter de la fébrilité des. Même si les hommes de Pochettino monopolisent le ballon et tirent quelques fois au but, ce sont bien lesqui se procurent les meilleures occasions, à l'image de cette frappe de Lundstram détournée par le poteau (30). Et si Tottenham accélère en fin de période, cela ne suffit pas pour créer une différence au tableau d'affichage. Rien à rien, et retour aux vestiaires.À la reprise, la physionomie du match ne semble pas changer : Tottenham domine de façon stérile, Sheffield est dangereux en contres. Mais ce sont bien lesqui trouvent l'ouverture, grâce à un but tout pourri de Son (58). Deux minutes plus tard, Sheffield croit tenir une égalisation logique, mais la VAR s'en mêle et invalide le but de McGoldrick (60) pour un hors-jeu très (très) léger. C'est dur pour Sheffield, qui manque tout juste d'encaisser un second but de Son dans la foulée. Mais les, remarquables d'abnégation, n'abandonnent pas, brutalisent desà nouveau sur le reculoir et finissent par se faire justice grâce à un but chanceux de Baldock (78). Tottenham pousse dans les derniers instants, mais l'arbitre libère Sheffield. Tottenham ne va pas (vraiment) mieux, Sheffield continue son beau parcours.Pour Everton et Southampton aussi, respectivement 18et 17avant la rencontre, le besoin de points est important. Mais ce sont lesqui se montrent (largement) les plus entreprenants, au point d'ouvrir le score dès les premiers instants grâce à Davies (4). Par la suite, les occasions se multiplient, mais les attaquants d'Everton vendangent. À l'inverse, rien ne va pour Southampton, catastrophique, et qui, malgré un Ings actif, ne parvient pas à cadrer une seule frappe lors des 45 premières minutes. Au moment de la pause fraîcheur, Everton peut s'en vouloir.La sanction ne tarde d'ailleurs pas à tomber. À force de jouer avec le feu, Everton finit par se brûler : un Southampton déchaîné trouve en effet l'ouverture dès les premiers instants de la seconde période grâce à Ings, enfin récompensé de ses efforts (50). Au terme d'un solide temps fort des, lesreprennent le dessus, et Richarlison parvient enfin à donner un deuxième but aux siens (75). Everton peine à nouveau à faire le break malgré plusieurs occasions franches. Mais cette fois, Southampton ne reviendra pas. Lesse donnent de l'air au classement et remontent à la treizième place, tout le contraire pour les, désormais 19C'est une après-midi idéale qu'ont vécue ce samedi les. Très vite devant au tableau d'affichage à la faveur d'un but de Barnes (11), Burnley, dominateur, asphyxie totalement une équipe de West Ham décevante en début de match. Malgré un but refusé par la VAR à Burnley et Wood pour un hors-jeu extrêmement litigieux, les hommes de Sean Dyche ne se démontent pas et trouvent à nouveau l'ouverture par... Wood (44), puis par Jiménez (CSC, 54), complètement hors du coup. Et un, et deux, et trois-zéro, lesobtiennent une belle victoire et basculent dans la première moitié du tableau (9). West Ham s'enfonce (16).Bournemouth domine les débats en début de match : léthargiques, leslaissent lesimposer leur jeu. Il n'en faut pas plus à Wilson pour trouver l'ouverture et donner l'avantage aux siens (14). Mais Newcastle réagit après la demi-heure de jeu et parvient à égaliser par Yedlin, grâce à un beau travail de Saint-Maximin (44. Lespoursuivent sur leur lancée en seconde période et prennent l'avantage grâce à Clark (53). Malgré quelques occasions d'un côté comme de l'autre, le score n'évolue plus : tant mieux pour Newcastle (11), qui revient à un petit point de son adversaire du jour (7).