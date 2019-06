Tottenham-Liverpool, le poids d'une nouvelle histoire

Tottenham et Liverpool se retrouvent ce samedi soir, à Madrid, pour une finale de Ligue des champions 100% anglaise. Un face-à-face plutôt inattendu entre deux clubs, et deux entraîneurs, qui se connaissent à merveille, aux ambitions similaires : casser cette image de loser magnifique acquise en Angleterre et écrire une nouvelle page de son histoire.

Qu’apprend-on d’une finale perdue ? Il n'aura pas fallu longtemps pour que la question soit posée à Jürgen Klopp, vendredi, à la veille du match contre Tottenham, réveillant peut-être chez lui les mauvais souvenirs de la défaite contre le Real Madrid (3-1) , la saison dernière à Kiev. «, ironise le technicien allemand.» L’ancien entraîneur de Dortmund sait de quoi il parle, il a perdu ses trois finales européennes (deux de C1, une de C3) et n’a toujours pas réussi à décrocher un trophée depuis son arrivée en Angleterre. «, précise Klopp.» Mais elle pourrait clairement prendre un autre tournant en cas de succès ce samedi soir, à Madrid.Et un succès de Liverpool pourrait bien boucler une première boucle de l'ère Klopp sur les bords de la Mersey. Il faut rembobiner au 17 octobre 2015 pour comprendre la symbolique : ce jour-là, l'Allemand vit son premier match sur le banc des Reds contre... le Tottenham de Mauricio Pochettino. Moins de quatre ans plus tard, les deux hommes vont se retrouver une dixième fois en moins de quatre ans pour une occasion toute particulière, chacun ayant posé son empreinte sur son club d'une manière différente. Et l'effectif liverpuldien a largement été remodelé depuis cette journée d'automne, Klopp a su faire évoluer son groupe chaque année pour rendre son équipe encore plus forte, et prête à se montrer à la hauteur dans ce genre de rendez-vous : «Voilà le défi qui se pose devant le club londonien et Pochettino, pas vraiment à son avantage dans les confrontations face à son homologue allemand depuis qu'ils dirigent en Angleterre (4 nuls, 4 défaites et 1 victoire). Quels ingrédients mettre dans la partie de samedi soir pour ne pas laisser Liverpool développer son jeu ? Le premier mot d'ordre va déjà être la baston : l'ancien joueur du PSG rappelle que ses hommes devaient être prêts pour un «» , alors que Moussa Sissoko insiste sur la nécessité de «» lors d'un entretien donné à RMC. Mais la partie se jouera également sur le plan tactique, sachant que les deux coachs devraient pouvoir compter sur tout le monde (seul Keita est blessé côté Liverpool ; Kane et Winks sont de retour à Tottenham) pour mettre en place leur stratégie. Et Pochettino pourra peut-être s'appuyer sur les deux défaites contre lesen championnat cette saison (2-1 à chaque fois) pour préparer au mieux cette finale, sachant qu'il avait aligné un 4-4-2 à l'aller et un 5-3-2 au retour , faisant évoluer son système en cours de match comme il aime souvent le faire. Dans tous les cas, Klopp se tient prêt à faire face à une équipe redoutable : «» Puis, une finale raconte toujours une tout autre histoire.» Cette phrase de Pochettino, prononcée en milieu de semaine face à la presse, pourrait sortir de la bouche de chaque entraîneur avant une finale de Ligue des champions, ou même de n'importe quelle autre compétition. Mais elle permet de rappeler la dimension d'un tel évènement, l'importance de l'ultime sommet d'une saison européenne et de mettre au premier plan le principal enjeu de cette rencontre entre Tottenham et Liverpool : écrire l'histoire. «» , a confirmé Harry Kane jeudi.Ce samedi, chacun va vouloir écrire une nouvelle page, afin de raviver les gloires du passé. Tottenham peut effacer cette image delui collant à la peau depuis trop longtemps sur le plan national (son dernier titre étant une Coupe de la Ligue en 2008), et surtout dépoussiérer son palmarès européen, le dernier titre remontant à la Coupe de l'UEFA 1984. De son côté, Liverpool rêve de soulever pour la sixième fois la « coupe aux grandes oreilles » et permettre auxde perpétuer leur tradition européenne, à défaut de régner sur la Premier League. Reste à savoir lequel des deux clubs prendra le stylo pour poser son nom dans la colonne des vainqueurs et conjuguer son histoire au présent.