Tottenham limite la casse, Chelsea et Leicester enchaînent

La trêve internationale n'a visiblement pas aidé Tottenham à se guérir. Après une prestation inquiétante contre la lanterne rouge Watford, les Spurs ont arraché un point dans les dernières longueurs de la rencontre (1-1). De son côté, Chelsea a forcé le verrou de Newcastle (1-0) pour s'installer sur le podium avec Leicester, vainqueur de Burnley (2-1).

Remembering Khun Vichai and the four others who lost their lives ? pic.twitter.com/Ctbk3OUMvH — Leicester City (@LCFC) October 19, 2019

Pour voir deux équipes jouer au foot, il ne fallait pas être à Stamford Bridge ce samedi après-midi. Les bases de la rencontre sont posées dès le premier quart d’heure : Chelsea va attaquer, Newcastle va défendre. Après quatre succès d’affilée avant la trêve, lesne veulent pas stopper la bonne série, mais leurs offensives sont brouillonnes et ne déstabilisent pas vraiment le bloc compact des. Deux frissons : la frappe de Mount sauvée par Dúbravka (19) et une balle dans la figure de l’arbitre. Le tableau n'est pas très sexy.Tant pis, Chelsea insiste après la pause. Les défenseurs cadenassent Abraham, qui parvient tout de même à envoyer une tête sur la barre (56) et à bosser dur pour ses partenaires. Lampard lance Pulisic sur la pelouse et envoie un message : il faut fissurer ce bloc adverse. Pari réussi : après une succession d'occasions, Alonso profite d'une petite remise d'Hudson-Odoi pour canarder le solide Dúbravka (1-0, 73). Le plus dur est fait, et Abraham voit Yedlin lui enlever un but tout fait pour doubler la mise (80). En face, Newcastle se découvre légèrement, sans vraiment inquiéter l'arrière-garde londonienne, à l'image des nombreux dribbles brouillons de Saint-Maximin. Lesplongent dans la zone rouge au classement, pendant que Chelsea passe devant Manchester City pour s'installer provisoirement sur le podium. La bande à Lampard est dans les clous.Comment mettre fin à la catastrophe ? La question a dû trotter dans l’esprit de Mauricio Pochettino pendant la trêve après les deux claques contre le Bayern Munich (7-2) et Brighton (3-0). La réception de la lanterne rouge ressemblait à une belle occasion pour Tottenham de retrouver de la confiance. Sauf que lessont cueillis à froid dans les premières longueurs de la rencontre, Doucouré coupant parfaitement le centre de Janmaat (0-1, 6). Le début d’une nouvelle partie cauchemardesque pour le club londonien ? Possible, surtout que la réaction n’est pas flagrante, entre une possession stérile et trop peu d’occasions.Au fond du trou, le technicien argentin tente un changement tactique au retour des vestiaires : Sánchez laisse sa place à Son et Tottenham quitte un 3-4-2-1 peu efficace. Bingo, l'international sud-coréen met un peu de folie dans le jeu des locaux et trouve même la barre (49). Problème, l'effet ne dure pas très longtemps, et lesretournent à la sieste, laissant même les hommes de Quique Sánchez Flores s'offrir des occasions pour tuer le match. Puis, la sanction tombe pour le bonnet d'âne de la Premier League : Foster commet une immense faute de main, dont profite Alli pour sauver son équipe d'une nouvelle défaite après une traditionnelle vérification de la VAR (1-1, 86). Ouf, Tottenham arrache un point pour se contenter d'une septième place. À Watford, la première victoire de la saison en championnat attendra.À Leicester, c’était une journée pour se souvenir de Vichai Srivaddhanaprabha. Près d'un an après la disparition du propriétaire des Foxes dans un accident d'hélicoptère, le King Power Stadium a rendu un bel hommage à son ancien président. Et sur le terrain ? Les visiteurs de Burnley souhaitent poursuivre leur bonne série (2 victoires, 2 nuls) et sont les premiers à frapper. À la réception d'un centre astucieux de McNeil, Wood s'envole dans les airs pour surprendre Schmeichel d'un coup de caboche (0-1, 27). Mais Leicester ne peut pas rester muet et s'en remet donc à son éternel buteur pour revenir dans la partie. Après quelques maladresses, Vardy répond lui aussi de la tête après un festival de Barnes (1-1, 45). Mais il fallait une victoire pour que la fête soit totale. Résultat, une merveilleuse combinaison côté droit déboussole la défense des, avant que Tielemans n'envoie une praline sous la barre de Pope (2-1, 75). À la surprise générale, Leicester chipe la deuxième place en attendant City. L'hommage est réussi.Après un succès de prestige contre Manchester City avant la trêve, lesvoulaient surfer sur la vague de la gagne, surtout contre une équipe de Southampton malade (3 défaites consécutives). Mais l'enquiquinante VAR en décide autrement en première période, refusant deux pions à Jiménez. Les locaux gambergent, poussent, mais se tirent une balle dans le pied après une mésentente entre la défense et une mauvaise relance bien cueillie par Ings (0-1, 53). Pas grave, Wolverhampton insiste, à l'image de Jiménez qui conjure le mauvais sort en transformant un penalty (1-1, 60). Fin de chantier, le résultat nul est chanceux pour les locaux, tant Southampton aura mis Patricio à contribution.Il fallait se rendre au Dean Court pour la purge de la journée, où même Pukki n'a pas été suffisamment inspiré pour faire trembler les filets. Bournemouth fait la sieste dans le ventre mou, Norwich s'endort dans la zone rouge, encore.Un match entre deux mal classés n’est pas toujours synonyme d’ennui. À la maison, Aston Villa se fait surprendre par une équipe de Brighton entreprenante, qui profite d’un coup franc de Gross déposé sur la tête de Webster au deuxième poteau (0-1, 21). Puis, tout bascule en quelques minutes : Maupay manque le break et Mooy laisse ses potes à dix après une deuxième biscotte (35). Le bon moment pour les locaux de se réveiller et de mettre la pression sur Ryan. Hourihane pense libérer les siens d’une praline, mais la VAR calme tout un stade (43). La deuxième tentative est la bonne : Grealish perce dans l’axe, décale le jeu à droite et se retrouve à la conclusion d’un bon centre de Guilbert (1-1, 45+2). Aston Villa aime le temps additionnel, puisqu'il attend les toutes dernières secondes pour mettre la main sur les trois points au terme d'une partie emballante et rythmée. Grealish, encore lui, s'amuse côté gauche et sert Targett, qui trouve la cible d'une frappe puissante et vicieuse (2-1, 90+4). Rideau : Aston Villa passe devant Brighton et se donne de l'air au classement (11).