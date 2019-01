Tottenham, la crise Yidentitaire

Voilà des décennies que les fans de Tottenham s'identifient comme la « Yid army » du football anglais, assumant ainsi le lien historique que le club du nord de Londres a pu entretenir avec la communauté juive. Un paradoxe XXL pour certains, alors que le terme « Yid » , qu'on peut traduire par « Youpin » , est une appellation à la tonalité franchement antisémite. De quoi alimenter la controverse au sein des supporters des Spurs, comme du football anglais.



Cette fois-ci, c'est le Congrès juif mondial, par le biais de son directeur général, Robert Singer, qui a décidé de s'éclaircir le gosier. «» Ces fans qui utilisent le terme Yid «» , ce sont justement ceux de Tottenham , qui se qualifient eux-mêmes de Yids en s'époumonant à coups de «» ou «» depuis un bon paquet de saisons.À première vue, ces chants racontent pourtant le genre de trucs qu'on aime dans le football. À savoir un lien, aussi improbable que durable, qui s’est créé entre Tottenham et la communauté juive de Londres. L’histoire prend sa source en 1881, en plein Empire russe. À la suite de l'instabilité politique résultant de l'assassinat du tsar Alexandre II par une organisation révolutionnaire, le régime tsariste accuse les Juifs d'attiser les tensions sociales. C'est le début des Pogroms, qui accouchent de violences et de meurtres à l'égard de milliers de Juifs, contraints d'émigrer pour des terres moins hostiles. «» , estime le journaliste Anthony Clavane, auteur de, un livre sur l’impact et l’histoire de la communauté juive au sein du football anglais. La plupart d'entre eux s'installent alors à Londres. «» , précise Clavane.Rapidement, l'intégration à la société anglaise devient un enjeu majeur pour les nouveaux venus. C'est là que le football entre en jeu. «, reprend Anthony Clavane.» Jouer est une chose, supporter un club en est une autre. «Le début d'une idylle entre de nombreux Juifs de Londres et les. «, pose Anthony Clavane.Il serait cependant caricatural de qualifier alors Tottenham de club qui marche main dans la main avec ses supporters juifs. «, explique Anthony Clavane.» En 1935, la direction desne bronche ainsi pas plus que de rigueur quand White Hart Lane est le stade choisi par la Fédération pour que l' Angleterre affronte l' Allemagne en amical. Une rencontre où les adversaires desponctuent l'avant-match de saluts nazis rituels, alors que la Swastika est même hissée dans le ciel de l'enceinte desCe seront finalement les fans desqui assumeront au grand jour les liens historiques qu'entretient Tottenham avec la communauté juive londonienne, alors que la montée du racisme au sein de la société anglaise à la fin des années 1960 et 1970 se propage au sein de certaines franges ultras de supporters. «, précise Clavane.» Rapidement, les fans des'identifient alors comme la Yid army.Cette dénomination ne fait cependant pas que des heureux, alors que, depuis plusieurs années, certains observateurs, juifs ou non, relèvent que le mot Yid est tout sauf une appellation innocente. «» , relève Clavane. D'autres, comme l'ex-Premier ministre britannique David Cameron, font valoir un point de vue différent sur la question : «» , avançait ce dernier en 2013., pose Anthony Clavane.» Même si la sociologue du sport et fan desEmma Poulton déclarait elle récemment sur les réseaux sociaux vouloir prioriser d'autres combats autrement plus urgents et frontaux : «