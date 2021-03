Tottenham fait le job à Fulham, Everton l'emporte à WBA

Fulham (4-2-3-1): Areola - Robinson (Bryan, 75e), Adarabioyo, Andersen, Aina - Lemina, Reed - Cavaleiro (Mitrović, 71e) Lookman, Loftus-Cheek (Anguissa, 64e) - Maja. Entraîneur: Scott Parker.



Tottenham (4-2-3-1): Lloris - Davies, D.Sanchez, Alderweireld, Doherty - Højbjerg, Ndombele (Lamela, 75e) - Son, Bale (Sissko, 67e), Alli (Moura, 68e) - Kane. Entraîneur: José Mourinho.

Tottenham continue de se remettre dans le droit chemin grâce Gareth Bale et Dele Alli.Après sa belle victoire à domicile contre Burnley le week-end dernier avec notamment un doublé du Gallois , lesont enchainé sur la pelouse de Fulham. Malgré une entame de match compliquée contre une équipe invaincue sur les cinq dernières rencontres de championnat (deux victoires, trois nuls), les hommes de José Mourinho ont su faire le dos rond pour mieux tuer son adversaire en contre. Côté gauche, Heung-min Son sert Dele Alli plein axe et le milieu offensif, titulaire pour la première fois depuis la première journée, contraint Tosin Adarabioyo à dévier le ballon dans ses propres filets. Solide, Tottenham ne parvient pas à doubler la mise avant la pause malgré les tentatives de Son (29, 40).De son côté, Fulham se remet la tête à l'endroit pour obliger Hugo Lloris à deux parades successives sur des têtes de Joachim Andersen (52) et du revanchard Adarabioyo (53). Après une nouvelle tentative de Mario Lemina toujours repoussée par Lloris (62), les Cottagers ont cru égaliser par Josh Maja mais Lemina avait effectué une main au préalable, revue par la VAR (63). Plus le temps passe et plus le chronomètre tourne en faveur de Tottenham qui gère la fin de rencontre d'une main souveraine malgré la possession de balle adverse. Alphonse Areola préserve le suspense en gagnant son duel devant Harry Kane (83), mais cela ne suffit pas à revenir à égalité au score.Grâce à ce succès, Tottenham revient à un point de Liverpool, septième, et deux de Chelsea, sixième, avant le choc à venir ce soir entre les deux équipes.