Tottenham fait exploser Leicester

Tottenham (4-3-3) : Lloris - Aurier, Sánchez, Alderweireld, Davies - Sissoko, Winks (Skipp, 92e), Lo Celso (Lamela, 77e) - Lucas (Bergwijn, 77e), Kane, Son (Fernandes, 89e). Entraîneur : José Mourinho.

Leicester (3-4-3) : Schmeichel - Bennett (Gray, 46e), Morgan, Evans - Justin, Ndidi (Mendy, 70e), Tielemans (Praet, 70e), Thomas - Pérez (Iheanacho, 59e), Vardy, Barnes (Hirst, 83e). Entraîneur : Brendan Rodgers.

Le retour du Prince Harry.Face à Leicester, dimanche, Tottenham a prouvé qu'il était plusque jamais. Très solides derrière et diablement efficaces en contre, lesn'ont fait qu'une bouchée des(3-0).Comme pour annoncer que les 90 minutes de la rencontre allaient ressembler à un long calvaire, Leicester entame le match de la pire des manières. James Justin détourne en effet une frappe non-cadrée d'Heung-min Son et vient ainsi tromper son propre gardien (1-0, 6). L'intention des locaux est alors claire : laisser le cuir à leurs adversaires, faire le dos rond et profiter du moindre contre pour enfoncer le clou. Une stratégie qui va payer. Sur deux nouvelles récupérations hautes, Harry Kane va trouver la faille par deux fois en trois minutes. L'attaquant anglais profite d'abord d'un caviar de Lucas (2-0, 37), avant de placer un sublime enroulé du droit qui ne doit rien à personne (3-0, 40).Au milieu de ce réalisme glacial des, les joueurs de Brendan Rodgers tentent de sortir la tête de l'eau, mais tombent sur un Hugo Lloris de gala devant Ayoze Pérez (25et 43), Demarai Gray (58) et même Kelechi Iheanacho (88). Le second acte sera d'ailleurs une copie-conforme du premier, avec desincapables de percer la muraille blanche malgré une domination territoriale assez folle. Les(6) enchaînent un cinquième match consécutif sans défaite et continuent de se positionner pour une place en Ligue Europa. Terrible opération en revanche pour Leicester, qui pourrait se retrouver à trois points de la 4place - synonyme de C1 - en cas de victoire de Chelsea et Manchester United cette semaine en match en retard.Vivement la dernière journée… avec un Leicester-Manchester United qui va valoir de l'or.