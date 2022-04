Tottenham et Brentford restent muets

Brentford (5-3-2) : Raya - Ghoddos (Wissa, 78e), Rasmussen, Jansson, Sorensen, Henry - Eriksen, Janelt, Jensen (Da Silva, 78e) - Mbeumo, Toney. Entraîneur : Thomas Frank.



Tottenham (3-4-3) : Lloris - Romero, Dier, Davies - Emerson, Bentancur, Højbjerg, Sessegnon (Sánchez, 74e) - Kulusevski, Kane, Son. Entraîneur : Antonio Conte.

Tottenham avait besoin de l'emporter pour récupérer sa 4place, mais les hommes d'Antonio Conte ont dû se contenter d'un point sur la pelouse de Brentford (0-0). Harry Kane et ses copains ont manqué d'inspiration dans une rencontre d'abord jouée sur un petit rythme et sans trop d'intensité. Si lesont eu toutes les difficultés du monde à s'approcher de la surface adverse, lesont eu les occasions pour prendre les devants en première période, Toney fracassant la barre de Lloris d'un coup de tête et le duo Mbeumo-Eriksen donnant quelques sueurs froides à la défense londonienne.Les locaux ont également eu une multitude de corners pour donner du boulot au capitaine des Bleus, sorti à la limite pour empêcher Toney de planter au retour des vestiaires. Tottenham a ensuite décidé d'ouvrir les yeux et de se réveiller, prenant le contrôle du ballon. Les attaquants ont cependant vu leurs tentatives contrées par la défense de Brentford et Kane s'est mué en sauveur, dans un autre registre que celui qu'il connaît par cœur, en repoussant une tête décroisée de Jansson sur la ligne avant que Lloris ne dévie le pétard d'Eriksen. Dans les derniers instants du match, chaque équipe a eu l'opportunité d'empocher la victoire, Toney trouvant encore le poteau et Kane manquant sa reprise pour le hold-up.Un match chiant, une saison potentiellement décevante... Antonio Conte est prêt pour s'asseoir sur le banc du PSG.