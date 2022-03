Tottenham éparpille Everton

Harry Kane has now become the 6th highest Premier League goalmarquer of all time, surpassing Thierry Henry: Alan Shearer: 260 Wayne Rooney: 208 Andy Cole 187 ?? Sergio Agüero 184 Frank Lampard 177 Harry Kane: 176 ?? Thierry Henry: 175 — Footxzone (@footxzone) March 7, 2022

Tottenham (3-4-2-1) : Lloris - Romero (Sánchez, 52e), Dier, Davies - Doherty, Bentancur, Højbjerg, Sessegnon (Reguilón, 46e) - Kulusevski, Son (Bergiwjn, 67e) - Kane. Entraîneur : Antonio Conte.



Everton (3-5-2) : Pickford - Keane (Brantwhaite, 46e), Holgate, Coleman - Kenny, Van de Beek (Mykolenko, 59e), Allan, Doucouré, Gordon - Richarlison, Calvert-Lewin (Alli, 69e). Entraîneur : Frank Lampard.



Tottenham revient dans la course au titre de troisième club de Londres.Les, septièmes de Premier League, sont revenus à hauteur de West Ham grâce à leur succès net et sans bavure sur Everton ce lundi (5-0). Les hommes d'Antonio Conte ont pu compter sur un brin de réussite au moment où le centre de Ryan Sessegnon, destiné à Harry Kane, a été dévié dans ses propres filets par Michael Keane (14). Heung-min Son a immédiatement assommé lesen portant le score à 2-0, aidé par une faute de main duJordan Pickford (17). Et si le Sud-Coréen n'a pas su remporter son face-à-face pour signer un doublé (28), Kane, lui, s'est montré impitoyable lors de son un-contre-un avec le gardien (37).Dépassée, la défense d'Everton a encore pris l'eau au retour des vestiaires. Il n'a fallu que 41 secondes de jeu à Sergio Reguilón, entré à la pause, pour corser l'addition (46). Le cauchemar ne s'est pas arrêté là, puisque quelques instants après qu'Eric Dier a fait trembler la barre, Pickford est allé chercher le ballon une cinquième fois au fond de sa cage, résultat d'une reprise de volée du gauche de Kane (55). Le 176but en Premier League de l'attaquant anglais, désormais devant Thierry Henry au classement. Lesne sont plus qu'à deux points du top 5, avec deux matchs de retard. Cancre de la Premier League à l'extérieur, Everton se rapproche dangereusement des sept mois sans victoire hors de ses bases en championnat.Et de la zone rouge...