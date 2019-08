Tottenham entortille City

Largement dominé par une équipe de Manchester City supérieure dans le jeu, Tottenham a fait le dos rond derrière pour tenir en échec les Citizens (2-2). Et peut remercier Lucas, entré en jeu pour claquer un coup de boule salvateur, qui permet aux Londoniens d'attraper un match nul plutôt heureux.

One man show

Lucas, forever hero

Ederson - Walker, Laporte, Otamendi, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Gündoğan - Bernardo Silva, Agüero, Sterling. Entraîneur : Pep Guardiola.



Lloris - Walker-Peters, Alderweireld, Sánchez, Rose - Winks, Ndombele, Sissoko - Eriksen, Lamela, Kane Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Par Adrien Candau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il paraît que les statistiques sont parfois tout sauf raccord avec la réalité d'un match. À d'autres occasions, elles ne sont pourtant que le reflet d'un implacable réalité. Avec 30 tirs tentés contre 3, 12 corners contre 2 et près de 56% de possession, c'est bien Manchester City qui a posé sa patte sur une rencontre où lesn'ont existé que par intermittence. Des éclairs certes rarissimes, signés Lamela puis Lucas, mais qui ont cloué sur place une défense desparfois aux fraises en contre, comme sur coup de pied arrêté.City a comme à son habitude décidé d'amuser la galerie, mais Tottenham a plus envie de pourrir la fête que de participer au spectacle. Reclus dans leur moitié de terrain, lespatientent en, alors que l'entrejeu des Londoniens se voit privé de ballon en trois secondes chrono, même quand Eriksen et Ndombele tentent un tant soit peu de capter la lumière des projecteurs. City vampirise le cuir, monopolise l'attention et finit forcément par arriver à ses fins quand De Bruyne envoie une merveille de centre brossé sur la caboche de Sterling, qui conclut avec beaucoup de lucidité, de près. Tout ça est bien joli, mais la défense desse déchire façon carton-pâte à peine trois minutes plus tard. Lamela, complètement esseulé dans l'axe, ajuste Ederson d'une frappe avec rebond parfaitement placée. Lessemblent en prendre un coup, Tottenham sort de son trou pour monter timidement sur les planches et, après 25 premières minutes à sens unique, le premier acte a un temps l'air de se jouer sur une note plus équilibrée. Sauf que Kevin De Bruyne a envie de ressortir sa boîte à caviars et sert parfaitement Agüero dans la surface, qui canarde Lloris en première intention.Un pion qui renvoie Tottenham à ses peurs et ses hésitations. Les poulains de Pochettino ont les pétoches, et City déroule son football, alors que Bernardo Silva, esseulé dans la surface, banane un ballon tout cuit de troisième but pour les siens. Grave erreur. Car Tottenham, même archi dominé, a de la ressource. Et surtout un homme qui a l'habitude de transmuter du vide en miracle. Un gars nommé Lucas qui, à peine entré un jeu, vient planter un coup de boule croisé monstrueux sur corner qui laisse Ederson complètement impuissant. Exaspérant pour City, alors que lesde Pochettino n'ont alors armé que trois tirs depuis le début de la rencontre. Guardiola s'énerve, se prend le chou avec Agüero, mécontent de sortir après son remplacement par Gabriel Jesus, et City bombarde de centres la surface adverse dans les 20 dernières minutes de la partie. Sans effet probant, même si Gabriel Jesus pense marquer en toute fin de match. Mais son pion est refusé après usage de la VAR, en raison d'une main préalable de Laporte. Lesserrent les miches jusqu'au bout, s'accrochent à leur bout de gras et peuvent se targuer d'avoir privé l'ogrede son festin habituel : après avoir enquillé 15 victoires en Premier League à cheval sur deux saisons, les Mancuniens mettent fin à leur course folle, en ne dégotant que le point du nul à l'Etihad Stadium.