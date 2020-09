Tottenham éjecte Chelsea en League Cup

1

Lloris - Tanganga (Kane, 70e), Dier, Alderweireld - Reguilón, Sissoko, Ndombele, Fernandes (Højbjerg, 63e), Aurier - Lamela, Bergwijn (Lucas, 76e). Entraîneur : José Mourinho.



Mendy - Azpilicueta, Zouma, Tomori, Chilwell (Emerson, 66e) - Kovačić (Kanté, 70e), Jorginho, Hudson-Odoi - Mount, Werner, Giroud (Abraham, 76e). Entraîneur : Frank Lampard.

Au bout du suspense. Dans une partie sans grand relief et étirée jusqu'aux tirs au but, lesont battu Chelsea en huitièmes de finale de League Cup ce mardi soir.L'aveu de José Mourinho ne laissait aucune place au doute : Tottenham privilégiait la réception du Maccabi Haïfa jeudi en tour préliminaire de C3, ainsi que son déplacement brûlant à Old Trafford de dimanche. Avec une attaque inédite Lamela-Bergwijn et Reguilón qui honore son baptême du feu sous sa nouvelle tunique, leslaissent Giroud et ses partenaires prendre le jeu à leur compte dans ce remake de la finale 2008 de League Cup. Adroit sur un service d'Azpilicueta, Timo Werner ouvre ainsi son compteur à Chelsea d'une frappe sèche. Minimalistes dans leurs intentions offensives, les soldats dus'offrent une opportunité en or. Mais Zouma se rattrape in extremis de son erreur, devant Fernandes (22).En ce soir de grande première, Édouard Mendy étrenne à son tour son nouveau maillot avec sérieux en repoussant une tentative de Lamela (35). Appliqué et rassurant, l'ex-portier de Rennes rassure les siens dès le retour des vestiaires avec un arrêt autoritaire devant Reguilón (50). Chelsea gère et maîtrise, sans s'employer outre mesure. Werner est proche du doublé (73), tandis qu'Hudson-Odoi enlève trop sa tentative (77). Trop facile, la troupe de Frank Lampard paye alors lourdement son laxisme défensif avec un Lamela opportuniste qui envoie Tottenham en séance de tirs au but. Un exercice que tous les acteurs réussissent avec brio... sauf le dernier tireur, Mason Mount, dont la tentative passe à côté.Tottenham et Mourinho n'y croyaient pas, mais le ticket pour les quarts de finale est bel et bien validé.