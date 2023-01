Tottenham écrase Crystal Palace

Le buteur dé-masqué ! ?Après 8 matchs sans marquer, Son retrouve ENFIN le chemin des filets ! ? #CRYTOT pic.twitter.com/r0PahgsrqS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 4, 2023

Crystal Palace (4-2-3-1) : Guaita - Clyne, Andersen, Guehi, Ward - Doucouré, Schlupp (Mateta, 61e) - Olise (Edouard, 74e), Eze (Hughes, 74e), Zaha - Ayew. Entraîneur : Patrick Viera



Tottenham (3-4-3) : Lloris - Romero, Dier, Lenglet (Davies, 86e) - Doherty (Emerson, 77e), Skipp (Sarr, 66e), Höjbjerg, Perisic (White, 86e) - Bryan (Sessegnon, 77e), Kane, Son. Entraîneur : Antonio Conte.

Dans un Selhurst Park chauffé à blanc ce mercredi soir, Tottenham a repris des couleurs en surclassant Crystal Palace (0-4). Bryan Gil est le premier à avoir allumé la mèche. Positionné à l'angle droit de la surface adverse, l'international espagnol, coiffé comme un membre des Beatles, a tenté un tir enveloppé mais Guaita intercepte le cuir sans problème (8). Acculée en défense, la formation de Patrick Vieira a réussi tant bien que mal à repousser les vagues adverses lors du premier quart d'heure avant de se montrer tranchant en contre. À la suite d'un éclair de génie de Zaha côté gauche, Ayew est idéalement servi dans la surface mais bute sur Lloris (27). Dans la foulée, Anderson tente une frappe aux vingt mètres mais sa tentative rase le poteau droit (31). À l'image de la mine déconfite d'Antonio Conte, c'est un premier acte à oublier pour lesAu retour des vestiaires, Tottenham montre un tout autre visage. Servi par un délice de centre de Perisic, Kane claque un coup de casque qui termine sa course au fond des filets. Son septième but de la tête cette saison. Mais le buteur anglais ne s'arrête pas là. Après un une-deux avec Bryan Gil côté droit, il crucifie une deuxième fois le portier des. Le festival ne s'arrête pas là. Son Heung-min récupère le cuir côté droit et offre sur un plateau le but du break à Dohertyavant de briller à son tour. Grâce à ce large succès, Tottenham creuse provisoirement l'écart avec Liverpool, et ne compte plus que 2 points de retard sur Manchester United, quatrième.Quelqu'un a l'extrait du discours de Conte à la mi-temps ?