Tottenham croque l'Eintracht Francfort

Tottenham (3-4-3) : Lloris - Romero, Dier (Sánchez, 77e), Lenglet - Emerson, Højbjerg (Gil Salvatierra, 85e) Bentancur (Bissouma, 66e), Sessegnon - Son (Lucas, 85e) , Kane, Richarlison (Skipp, 66e). Entraîneur : Antonio Conte.



Eintracht Francfort (3-4-2-1) : Trapp - N'Dicka, Hasebe (Dina Ebimbe, 68e), Tuta - Jakić, Sow, Rode (Smolcic, 69e), Lenz (Alidou, 70e) - Lindstrom, Kamada (Götze, 77e) - Kolo Muani (Santos Borré, 68e). Entraîneur : Olivier Glasner.

Au terme d'une rencontre haletante, Tottenham a battu l'Eintracht Francfort ce mercredi soir (3-2). Un deuxième succès en quatre matchs qui permet auxde prendre seuls la tête du groupe D. Après un vibrant hommage à Gian Piero Ventrone , préparateur physique du club anglais décédé la semaine dernière, la rencontre a débuté sur un rythme effréné, dicté par les Aigles. Très remuant, Kamada a été le premier à allumer la mèche. À la suite d'une perte de balle grotesque de Dier, Lindstrom surgit et transmet le cuir à Rode. L'Allemand n'a plus qu'à servir l'international japonais qui ne tremble pas. La réplique anglaise ne va pas se faire attendre. Trouvé dans l'axe, Kane lâche une galette à Son en profondeur. Le Sud-Coréen inscrit le but de l'égalisation sur la première vraie occasion des. Le match bascule quand Kane, toujours lui, obtient et transforme un penalty. Le premier but du numéro 10 en Ligue des champions cette saison a assommé l'Eintracht, pourtant bien plus en vue en ce début de match. Les Anglais en profitent et finissent même par faire le break. Höjbjerg déborde côté droit et délivre un centre millimétré pour Son qui claque une reprise magistraleLoin d'être rassasié, l'ailier gauche est tout près de faire sombrer Francfort, mais Trapp sauve les siens (42). L'ex-gardien du Paris-SG multipliera les parades (51sur Sessegnon) en seconde période. Déjà averti, Tuta ceinture Son qui partait seul au but et laisse ses coéquipiers à dix. Malgré tout, les valeureux Allemands arriveront à réduire l'écart grâce à un beau de coup de casque d'Alidou sur corner. Le penalty manqué par Kane (90+1) en fin de match ne changera rien, les Anglais repartent avec les trois points.Avant de redevenir conquérants ce mercredi, lesrestaient sur cinq revers consécutifs face aux clubs allemands en Ligue des champions. La malédiction est brisée.