Tottenham corrigé à Brighton

Brigthon (4-4-2) : M. Ryan - Montoya, Webster, Dunk, Burn - Groß, Alzate (G. Bong, 88e), D. Stephens (G. Murray, 90e+1), Mooy - Maupay, Connolly (Bissouma, 88e). Entraîneur : Graham Potter.



Tottenham (4-2-3-1) : Lloris (Gazzaniga, 8e) - M. Sissoko, Alderweireld, Vertonghen, B. Davies - Ndombele (Winks, 46e), Dier - Lamela, C. Eriksen, H. Son (L. Moura, 73e) - Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Qui s'acharne sur Hugo Lloris avec une poupée vaudou ?Vous pensiez que ça ne pouvait pas être pire pour le capitaine deset des Bleus, après sa boulette contre Southampton le week-end dernier et son match horrible vécue face au Bayern (2-7) en milieu de semaine ? Pourtant, le portier a tout simplement vécu l'enfer au Falmer Stadium face à Brighton et son Tottenham s'est effondré (3-0). On jouait depuis moins de trois minutes lorsque sur un centre-tir de Pascal Groß qu'il pensait tranquillement capter en extension, Lloris a relâché le cuir juste devant sa ligne en offrant à Neal Maupay l'ouverture du score mais surtout en entendant son coude gauche faire crac sur sa mauvaise réception (3) : au minimum, trêve internationale rimera avec vacances pour lui. Et l'on craint bien, bien pire.Les Londoniens sont restés endormis et Paulo Gazzaniga, qui a logiquement remplacé un Lloris hurlant de douleur, n'a pas été plus en réussite puisqu'il s'est incliné en deux temps devant Aaron Connolly une demi-heure plus tard (32). Tottenham, qui s'est tout de même signalé par Erik Lamela (44), Harry Kane (71) et l'entrant Lucas Moura (82), a longtemps tout fait à l'envers et a pas mal subi, Connolly s'offrant le doublé en deuxième d'un joli tir décroisé (65).Semaine noire pour les hommes de Pochettino, avec un troisième revers en huit journées.