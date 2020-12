Tottenham cale encore à Wolverhampton

Wolves (4-2-3-1) : Patricio - Semedo, Coady (c), Saïss, Marçal (Aït-Nouri, 75e) - Neves, Moutinho (Otasowie, 83e) - A. Traoré, Podence (Ferreira, 90e+1), Neto - F. Silva. Entraîneur : Nuno Espírito Santo.

Spurs (3-4-1-2) : Lloris (c) - D. Sánchez, Dier, Davies - Doherty, Hojbjerg, Winks, Reguilón (Bergwijn, 63e) - Ndombele (Sissoko, 70e) - Son (Lamela, 83e), Kane. Entraîneur : José Mourinho.



Les anciens de Ligue 1 ont fait le spectacle.Malgré un Tanguy Ndombele XXL et buteur après seulement 57 secondes de jeu au Molineux, Tottenham s'est fait rejoindre en fin de partie par Wolverhampton, dimanche soir, suite à un but de Romain Saïss (1-1). Résultat, les hommes de Mourinho n'ont plus gagné depuis quatre rencontres et ratent l'occasion de réintégrer le top 4.Tout a donc commencé par une frappe surprenante de Ndombele, qui a profité d'un Rui Patricio masqué (0-1, 1). Puis, Tottenham a subi les coups des, à l'image du jeune Fábio Silva , qui a trouvé le petit filet extérieur de Lloris en milieu de première période (28). Auteur d'une belle prestation, Wolverhampton a poussé dans tous le sens et le gardien international français desa tenu la baraque jusqu'à un corner botté par Pedro Neto dans les dix dernières minutes et repris par Saïss (86). Un but qui pendait aux nez des Londoniens depuis un paquet de minutes.Décidément un beau week-end pour les supporters d'Arsenal