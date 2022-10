Tottenham arrache le nul face au Sporting

Tottenham (3-4-3) : Lloris - Romero, Dier, Davies (Lenglet, 82e) - Doherty (Gil, 71e), Højbjerg, Bentancur, Perišić - Lucas (Royal, 82e), Kane, Son. Entraîneur : Antonio Conte.



Sporting (3-4-3) : Adán - Inácio, Coates, Reis - Porro, Ugarte, Morita (Fernandes, 62e), Santos (Nazinho, 62e) - Trincão (Gomes, 71e), Paulinho (St. Juste, 75e), Edwards (Issahaku, 71e). Entraîneur : Rúben Amorim.

Pas de jaloux : les gardiens du Sporting ont aussi saboté le match face à Tottenham.Battu à deux reprises par l'Olympique de Marseille, le Sporting a bien cru pouvoir se relancer sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium, celle du favori de la poule. Dans une partie peu rythmée et pauvre en occasions de but, c'est Marcus Edwards, le gamin formé chez les, qui s'est illustré. Pas attaqué aux 20 mètres, l'attaquant anglais a dégainé une frappe à ras de terre, impossible à ôter de son petit filet opposé pour Hugo Lloris (Trop brouillon et en manque criant de fraîcheur physique, Tottenham n'a pas su trouver les solutions pour refaire son retard dans le jeu. Less'en sont remis à un corner et une sortie manquée d'Antonio Adán, coutumier du fait , pour refaire leur retard, grâce à un coup de casque de Rodrigo Bentancur. Harry Kane a bien cru offrir la qualification à Tottenham sur une ultime action, mais la remise d'Emerson Royal, auteur d'une faute de main, a été préjudiciable. Les Londoniens demeurent en tête du groupe, seulement un point devant les Lisboètes et l'Eintracht Francfort. Antonio Conte et compagnie iront défendre leur qualification à Marseille, mardi prochain. Le Sporting, lui, recevra l'équipe allemande.Bien malin celui qui devinera les deux qualifiés pour les huitièmes de finale.