Tottenham accroché par Newcastle

11

Newcastle (3-5-2) : Dúbravka - Krafth (Willock, 79e), Lascelles, Dummett - Murphy (Manquillo, 83e), Shelvey, Longstaff, Ritchie, Almirón - Joelinton, Gayle (Saint-Maximin, 71e). Entraîneur : Steve Bruce.



Tottenham (4-4-2) : Lloris - Tanganga, Sánchez, Rodon, Reguilón - Lo Celso (Bale, 88e), Ndombele, Højbjerg, Lucas (Lamela, 64e) - Vinícius (Son, 46e), Kane. Entraîneur : José Mourinho.

Il ne peut pas tout faire...Punis par une défense trop fébrile, leslaissent échapper deux points dans la course à la Ligue des champions. Et pourtant, Tottenham avait le match en main grâce à Harry Kane. Le buteur de Tottenham n'a eu besoin que de 91 secondes pour relancer les, bien lancé par Giovani Lo Celso et profitant d'une intervention manquée de Krafth. Quelques minutes plus tard, le prince Harry récidive, parfaitement servi par un Tanguy Ndombele des grands jours, pour inscrire son 162but en championnat d'une belle frappe croisée. Un deuxième pion qui lui permet de dépasser Jermain Defoe au huitième rang des meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League. Malgré ce doublé express, Tottenham ne respire pas la sérénité et doit compter sur un grand Lloris pour sauver les miches de son équipe (19, 46).Mais le gardien français ne peut rien sur l'une des très nombreuses erreurs de relance de son défenseur Davinson Sánchez, qui profite à Joelinton. Lesjouent crânement leur chance et poussent pour égaliser, mais Joelinton manque inexplicablement le cadre face au but (70), alors que Tanganga et Kane passent à quelques cheveux de tuer le match (67, 73). Finalement, quelques secondes après une frappe du numéro dix dessur le poteau (85), Newcastle fini par arracher l'égalisation grâce à Joe Willock, le joueur prêté par Arsenal.Réaction attendue dimanche prochain pour les hommes de José Mourinho, face à Manchester United.