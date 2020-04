Torpedo nouveau leader, le BATE accélère

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quelle folie, cette Biélorussie.Dans un pays dirigé par le président Alexandre Loukachenko qui recommande le triangle d'or vodka/sauna/sports, le ballon continue de tourner et n'est visiblement pas prêt de s'arrêter. Car si les buts manquent toujours (seulement quatorze en sept matchs, ce week-end), la quatrième journée n'a peut-être jamais été aussi suivie par le reste de l'Europe. Un continent très majoritairement confiné, qui a vu le Torpedo Zhodino prendre le leadership après avoir dégagé le Zorka-BDU du trône en le battant 2-0 grâce à des pions inscrits en deuxième période (Andrey Khachaturyan, Gabriel Ramos). Pas très chaud à l'idée de se faire (déjà) distancer, le BATE Borisov a enchaîné un deuxième succès pour oublier son sale début de saison en dégommant un Minsk pourtant troisième chez lui (0-3 ; réalisations de Stanislav Dragun, Anton Saroka et Pavel Nekhaychik).Pendant ce temps-là, Vigvam a accroché un bon nul sans tremblement de filet contre un Shakhtyor qui ne parvient pas à décoller et le Dynamo Minsk a encore perdu (troisième revers) sur un penalty de Sergei Arkhipov au quart d'heure de jeu en faveur de Gorodeya. La lanterne rouge de Belshina, quant à elle, a récupéré son tout premier point sur la pelouse du Neman Grodno (Leonid Kovel répondant au local Heham Kadymyan) alors que les biens placés Slutsksakhar et Vitebsk n'ont pas su se départager (1-1, Souleymane Koanda vs. Ion Nicolaescu). Enfin, Isloch perd du terrain sur les meilleurs après son mauvais résultat ramené du Dinamo Brest (3-1 ; caramels de Gaby Kiki, Artem Milevskyy et Pavel Savitski sur péno contre l'ouverture du score de Dzmitryj Kamaroŭski).La bonne nouvelle, c'est que le foot biélorusse revient dès ce lundi avec un Slavia Mazyr-Ruh Brest !