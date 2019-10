Toronto va retrouver Seattle en finale de MLS

AD

Un Benezet de gala.Dans la nuit de mercredi à jeudi, le FC Toronto a remporté la finale de la conférence Est sur la pelouse d'Atlanta (2-1), grâce notamment à un très joli but de Nicolas Benezet, l'ancien Guingampais arrivé en MLS cet été. Un trophée dans la besace et la perspective d'en soulever un nouveau dans un peu plus d'une semaine.En effet, Toronto s'est ainsi qualifié pour la finale de MLS pour la troisième fois en quatre ans. Le 10 novembre, les Canadiens retrouveront les Seattle Sounders pour undes finales de 2016 et 2017. La première avait été remportée par Seattle aux tirs au but, alors que Toronto avait pu prendre sa revanche un an plus tard (2-0).Et maintenant, place à la belle.