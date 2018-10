Toronto s'incline et dit adieu aux playoffs

SB

Grandeur et décadence.On s’en doutait un peu au vu de sa saison très moyenne, mais le FC Toronto ne conservera pas son titre de champion de la MLS. Premier club canadien à remporter l’an dernier la MLS (le championnat nord-américain), le club de l’Ontario a concédé hier soir face aux Vancouver Whitecaps son quinzième revers de la saison régulière (2-1) et ainsi perdu toute chance de se qualifier pour les. Toronto, qui n’a plus que trois rencontres à disputer, compte en effet désormais dix points de retard sur l’Impact Montréal, sixième et dernier qualifié provisoire pour la phase finale., l’ancien Parisien Gregory van der Wiel a reçu deux cartons jaunes et s’est donc fait exclure. L’international néerlandais va donc manquer le duel des numéros 9 face au DC United de Wayne Rooney , quant à lui toujours en course pour les. L’ancien Parisien pourra donc kiffer tranquillement la seizième ville la plus agréable au monde (si l’on se tient au classement établi par le cabinet de conseil en RH Mercer). Chris Mavinga devra de son côté se démerder tout seul pour tenter de neutraliser les coups d’épaules de Rooney, sept buts en quinze matchs depuis son arrivée à Washington Bon courage.