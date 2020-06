Torino et Parme reprennent par un nul

4

Torino (4-4-2) : Sirigu - De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer - Edera, Meïté, Rincón, Berenguer - Zaza, Belotti. Entraîneur : Longo.



Parme (4-3-3) : Sepe - Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo - Kucka, Scozzarella, Kurtić - Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Entraîneur : D'Aversa.

Toujours étrange, d'entendre aussi bien les contacts entre le ballon et le pied.Pour la reprise de la Serie A à huis clos à la suite de la pause coronavirus, le Torino et Parme ont fait jeu égal à l'occasion de la 25journée du championnat italien. Sur un corner frappé par Berenguer, Nkoulou a d'abord ouvert la marque d'une tête puissante au quart d'heure de jeu. Quinze minutes plus tard, Gervinho a centré pour l'égalisation de Kucka avec au passage une petite faute de main de Sirigu (qui s'est rattrapé devant Kulusevski, en deuxième période).Visiblement plus en jambes et plus dangereux, les visiteurs ont manqué d'efficacité dans le dernier geste pour faire l'ultime différence. Belotti a notamment vu son penalty être repoussé par Sepe juste après l'entracte et un tirage de maillot d'Iacoponi dans la zone de vérité, puis le coup de casque d'Edera est passé à côté. En attendant les autres résultats du week-end, les visiteurs pointent en septième position avec ce partage de points alors que leurs adversaires (quinzièmes) restent sous la menace d'une éventuelle relégation.Redémarrage en douceur.