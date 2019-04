Topas : « Je refuse les showcases le samedi pour ne pas être fatigué les jours de match »

À tout juste 20 ans, Hamidou Sène ne fait pas partie de ces jeunes pour qui l'avenir n'est qu'un vague concept truffé d'incertitudes. Bien au contraire. L'attaquant du Red Star, qui facture cette saison 18 buts et 8 passes décisives TTC en 22 rencontres avec la réserve du club du 93, est aussi à l'aise balle au pied que micro en main. Quand il ne fait pas vibrer les filets adverses, ce sont ses cordes vocales qui prennent le relais. Fraîchement signé chez Nenso Prod., le label de MHD, il vient de sortir sa première mixtape, sous le nom de Topas.

« Le foot, c'est comme une assurance. Si demain je ne suis pas dans le groupe, il y a quand même un salaire qui tombe tous les mois. Tandis que si je ne fais pas de musique, je n'ai pas de revenus. »

« Le Red Star est parfait pour moi, car c'est un club tourné vers la culture. »

« Je porte des joggings de Manchester City Dortmund , du Barça ... Tant que le survêt' est beau, ça me va, sauf si c'est celui de Marseille . Parce que quand même, je suis parisien. »

Propos recueillis par Mathias Edwards, à Saint-Ouen

Je viens de la cité des 3000, à Aulnay-sous-Bois, dans le 93. Je me suis mis au foot dès l'âge de sept ans, tout seul. Personne ne m'a poussé, je suis allé m'inscrire dans un club tout seul, vraiment « déter' » . Pour la musique, c'est un de mes grands frères, qui était déjà dedans, qui m'a inspiré. J'ai cinq grandes sœurs et quatre grands frères, ce qui fait que j'ai dû être protégé, mais je ne m'en rends pas trop compte, vu que c'est comme ça depuis toujours.C'est du maquillage, pour coller au titre du projet. Je ne veux pas dire que j'ai tué la concurrence physiquement, évidemment. Mais, ils sont cuits.Pas mal, oui. Il y a eu Moussa Sissoko Paris FC ), Boukary Dramé, Charles Traoré ( FC Nantes ), Mamadou Sissako Troyes ), Christopher Luhaka (La Louvière, Belgique )...Il y a un an, la musique n'était pas ma priorité. Mais depuis, j'ai signé dans un label, j'ai des engagements qui m'obligent à m'investir à 100%. Mais avant de signer, j'ai dit à mon producteur que le foot restait ma priorité. Il ne m'imposera jamais quelque chose qui pourrait nuire à ma carrière sportive. Par exemple, je refuse de faire desle samedi, pour ne pas être fatigué les jours de match. Il respecte ce choix, ce qui est parfait pour moi. Donc quand je dis que j'ai «» , ce n'est vraiment que pour servir le texte. Mon objectif premier reste de réussir dans le foot. Mais comme l'un n'empêche pas l'autre, je continue à pratiquer les deux activités.Parce que je le pratique depuis tout petit, j'y ai joué toute ma vie. La musique m'est tombée dessus plus tard, lorsque j'avais 13 ou 14 ans.En tant que producteur, il me tient au courant de sa situation, et ça va, il va bien.Le foot, c'est comme une assurance. Si demain je ne suis pas dans le groupe, il y a quand même un salaire qui tombe tous les mois. Tandis que si je ne fais pas de musique, je n'ai pas de revenus.Quand même pas, parce que je m'investis à fond dedans. Mais si le foot ne marche pas, je sais que j'aurai le rap.Si je signe dans un gros club, qui me dit qu'en gros, il faut que j'arrête la musique, je serai obligé de m'exécuter.Le Red Star est parfait pour moi, car c'est un club tourné vers la culture. Par exemple, il y a le Red Star Lab , qui en plus du foot, offre la possibilité aux jeunes de découvrir des activités artistiques. Il n'y a pas longtemps, j'ai ramené des petits au studio, pour qu'ils voient comment je travaille. Ils ont kiffé, c'était super.Pas du tout, parce qu'encore une fois, c'est un club super ouvert. Et le fait qu'il soit derrière moi me donne encore plus de force. Ils n'ont jamais demandé à vérifier mes textes. Ils savent que j'ai un morceau à plus de 3 millions de vues sur YouTube, que j'ai signé dans un label et que j'ai un début de carrière sérieux dans la musique. Et ils respectent ça.Oui, parce que j'entends parler de ce club depuis tout petit. À chaque fois que j'ai joué contre eux, j'ai perdu. Et en arrivant ici, j'ai compris pourquoi. Les entraînements sont super, les coachs aussi, le niveau est top.Oui, mais je le savais déjà avant de signer. C'est un club qui a une histoire. Quand tu portes le maillot du Red Star , tu es obligé de le mouiller, je l'ai compris tout de suite. Et comme c'est quelque chose que je fais naturellement, c'est le club parfait pour moi.Je m'inspire beaucoup de Luis Suárez , un mec qui court partout, qui a la dalle, qui aime marquer. Je défends et j'attaque à 200%, jusqu'à ce que je sorte. Je donne le maximum. Comme ça, si je suis fatigué, je fais signe au coach et il me remplace. Je peux jouer dans tous les registres, mais ce qui me plaît, c'est de prendre la profondeur. Je me sers de ma vitesse pour prendre le dessus sur mon défenseur. Et j'ai aussi de l'instinct, comme Lukaku en a eu contre le PSG . J'ai déjà marqué comme ça. J'anticipe la passe en retrait, j'intercepte, frappe, but.Oui. Pour ça, j'observe son jeu au pied. Lorsqu'il contrôle et que le ballon va un peu loin, par exemple. Si je remarque ça, je vais le presser à fond pendant tout le match, jusqu'à ce qu'il dégage en touche, ou se loupe complètement.Cela peut arriver, mais ça ne dure pas longtemps, parce que le coach a besoin de faire sa causerie. Le DJ, c'est Ayoub, mon pote qui joue récupérateur. Pour me chambrer, il met toujours mes sons.Je ne calcule pas vraiment. C'est une mode, pas un truc de supporter. J'ai ceux de Manchester City Dortmund , du Barça ... Tant que le survêt' est beau, ça me va, sauf si c'est celui de Marseille . Parce que quand même, je suis parisien.Je ne pense pas, parce qu'en plus du PSG et du Red Star , je supporte le Barça Oui, c'est un petit de ma cité. Il a dix-sept ans, et après être passé par le Red Star et l'INF Clairefontaine, il est aujourd'hui à Monaco . C'est un 6.Je suis à fond tout le temps, je te l'ai déjà dit.