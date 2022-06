Top chef saison 13 : les notes de la finale

Le train fou de cette saison 13 finit sa course au George V, dans une finale opposant deux chefs opposés dans le style, l’attitude offensive et le rapport aux frites : Louise et Arnaud.

Composition des équipes

L’entrée

LouiseLouise joue en fond de court un sashimi de sériole mariné au kombu, sauce ponzu perlée à l’huile aux cèpes, chips de riz, daikin, ciboule, truffe noire. Meilleure des configurations qu’un poisson entre les mains d’Ambroise : cette sériole killeuse est coupée en sashimi et légèrement passée à la flamme pour ne décourager personne. On coupe la sauce ponzu trop acide à l’huile aux cèpes. Le plat est épuré, joue l’alliance des saveurs sur un produit d’une grande tenue, pas plus. Peu de cuisine, du goût et de la qualité. En ce sens, c’est une recette très japonaise pour une entrée très italienne.









Les réactions : « visuel très épuré » , « la truffe je la sens pas » , « bon, frais, le jus est bon » , « juste incroyable » , « fusion asiatique parfaite » .



ArnaudLa fameuse moule-frites réinterprétée de l’étape : moules, marinière herbacée, chips de pommes de terre, pommes de terre fumées, voile de peau de pommes de terre. On ne saute pas au mur à l’énoncé. Lilian, dont la nouvelle coiffure semble plus le prédisposer à la raie qu’aux moules, surcuit les mollusques. Viel le défonce, Arnaud regrette son « excédent de confiance » pour Lilian, les relance toutes. Pour se rattraper, Lilian façonne de jolis voiles d’eau de cuisson de pommes de terre collées à l’agar, qui se montrent récalcitrants au dressage. C’est pas trop son jour : il faut vite revenir à la coiffure précédente et abandonner le style Brandon Walsh, miskine.



Les réactions : « moules bien cuites » , « beaucoup de profondeur de goût » , « joli plat, beaucoup d'équilibre » , « la frite, je sais pas ou elle est » .



Le plat



LouiseUn plat assez étrange dans l’assiette, avec cette côte de veau rôtie sur l’os, anguille fumée, jus de veau perlé, purée de pommes de terre, sucrine braisée, huître. Mais comme l’a sûrement chanté Léo Ferré : le jus sauve tout. Liant entre la sucrine et le veau, il va tout inonder de gourmandise et anesthésier les cerveaux, même les nôtres alors qu’on n’a rien goûté. Pascal assure la cuisson du veau, l'huître est à peine pochée, la sucrine déglacée à l’extraction de pomme, le dispositif semble savoureux, mais peu uni, et sûrement pas gastronomique dans le dressage. La team Louise se câlinant à chaque étape achevée, leur retard s’accumule et pose problème à l’envoi. Arnaud, grand seigneur, vient poser trois feuilles pour soutenir sa cofinaliste, malade ce jour-là, et les plats peuvent partir.





Les réactions : « on retrouve le terre et mer à l'odeur » , « le veau est super bien cuit » , « très surprenant, parfait en équilibre » , « pas vraiment d'erreur » , « très beau plat » , « jus sublime » .



ArnaudArnaud réinterprète une fois de plus un classique belge avec un néo-waterzooï de poulet, marinade au lait ribot, pressé de carotte-céleri-daikon et farce fine, crumble cèpes-parmesan. La cuisson du poulet est confiée à Michaël le rôtisseur saucier : daikon, coco dans la marinade, cuisson sous vide, texture parfaite. La sauce crémée au beurre, vin jaune et crème parmesan a l’air maboule. Dans la « grosse bertha » du George V (il aurait pu faire ça dans une piscine sans gémir), le Nordiste envoie un bouillon aromatique aux carcasses et parures, flambé au vin d’Arbois. Le montage nous parle peu du pressé de carottes, et ceci expliquant cela, il n’avait pas l’air terrible. Le boulot est bien fait, mais que fait-il avancer en matière de cuisine ? Rien.





Meilleur moment de la finale : Mickaël et cette sauteuse basculante 120 litres qu’il mérite.



Les réactions : « assez classique, mais bien exécuté » , « très net » , « super bon » , « cuisson de la volaille est une pure merveille » , « vraiment génial » , « les légumes manquent de saveur » , « accompagnement fade » , « sauce remarquable » .



Le dessert



LouiseLouise continue de développer un classique de ses non-classiques : glace à l’ail noir, mousse au chocolat blanc et mousse infusée à la mousse végétale, crumble de sarrasin, sponge cake pistache, caramel miso. C’est un terrain qu’elle connaît, un dessert qu’elle a éprouvé, et sûrement un plat de victoire. Il contient la juste dose de petite folie pour choquer le bourgeois bénévole, donner sa part de frisson et d’aventure au goûter gastronomique amateur, tout en étant, elle le sait, parfaitement gourmand et apprécié. Sans payer de mine, c’est une balle de match, peut-être molle, peut-être attendue, mais une balle de match quand même.





Les réactions : « élégant » , « effet de volume très sympa » , « super intéressant » , « je me régale » , « excellent » , « extraordinaire » , « ça me parle nettement moins » , « vraiment incroyable » , « belle prise de risque » .







ArnaudSes pommes confites au beurre et au sucre, glace au spéculoos, biscuit spéculoos, gel pommes granny, gel au vinaigre de cidre, c’est le coup de tête incompréhensible en deuxième période. Plat dénué de toute originalité hormis la pointe de vinaigre, biscuits spéculoos réalisés... aux biscuits spéculoos : si les autres avaient su que l’on pouvait prendre un produit existant pour le resservir, il n’y avait pas de quoi cuisiner toute la saison ! Et si Louise avait fait un truc pareil, elle se serait fait atomiser de partout. Incompréhensible.





Les réactions : « assez classique » , « simple, gourmand, maîtrisé » , « je m'attendais à plus de fantaisie » , « belle recette » , « réconfortant » , « un vrai souvenir d'enfance » , « vraiment du lourd » .



Recueil des votes

Louise Bourrat gagnante de Top Chef 2022 !

Avec 56,19% des voix







On l’a déjà écrit la semaine dernière : cette saison 13 ne pouvait pas accoucher d’un ou d’une génie de la technique, ni de candidats assez polarisants pour marquer l’année. Mais la constance de Louise, sa signature d’époque, passionnée, gourmande, brouillonne, cosmopolite dans les influences, et sa progressive confiance en elle, qui aura agacé une partie du public encore peu préparée aux grandes gueules féminines, lui fait mériter sans honte la victoire en fin de course. Top Chef est un concours de cuisine, pas un concours de personnalités, ni une élection de miss et mister Sourire. C’est un concours qui, d’épreuve en épreuve, demande à des candidats de réaliser des plats dans un bouquet de contraintes : c’est tout ce qui est demandé. Et à chaque épreuve, Louise est passée. À chaque épreuve, sans que ses plats ne soient les plus beaux ou les plus techniques, Louise a délivré son style. Louise a cuisiné, toujours consciente de ses limites et osant, avec un langage de sa génération, porter en elle un peu de la confiance de n’importe quel candidat masculin en temps normal. Louise était-elle la meilleure cuisinière ? Ce n'est pas la question, qui revient pourtant à chaque finale de Top Chef. Louise a passé toutes les épreuves, a remporté la finale, et elle mérite son titre. Chapeau. Ou plutôt chapéu, comme on dit à Lisbonne.



Ça y est : c’est la finale. Et si nous y avions prévu la présence de Louise dès l’épisode 10, cela n’a pas été le cas pour Arnaud, dont le vol à basse altitude, à ras de corons et monticules, était passé sous nos radars. Leur point commun ? Au-delà de leurs mains tatouées, tout au long de la saison les deux candidats ont eu la particularité d’être assez constants dans leurs styles, retrouvés à l’identique et sans coup de génie devant les 80 volontaires de la Croix-Rouge.Pour Louise, une cuisine gourmande de produits à la saveur marquée, aux influences japonaises et autres gimmicks (câpres frites, anguille fumée, haddock, dashi...). Une cuisine qui ne révolutionne jamais la technique, mais s’inscrit bien dans l’époque, n’oublie jamais le plaisir, se pare de quelques enjeux. Pour Arnaud, une approche plus professionnelle, une habitude du gastronomique à gros volumes, une cuisine toujours délivrée proprement, avec des influences belges flirtant parfois avec le plat mascotte. En smoothie ou en plat gastro, il aura décliné la moule frites sous toutes ses formes.En finale, Louise a fait du Louise, en gardant une formation plutôt dédiée à l’attaque, mais sur des territoires qui lui sont très familiers. Arnaud, lui, a fait du sous-Arnaud très défensif en 5-3-2, nous servant une fois de plus une cuisine très belge (et malgré son attrait, elle n’a pas la profondeur du reste du monde), dont l’absence totale d’audace obligeait à la perfection du début jusqu'à la fin.Comme dans le pire de nos souvenirs scolaires, les deux chefs ont nommé tour à tour leurs équipiers dans le pool des anciens candidats. Les deux compositions sont plutôt comparables, avec leurs proportions équivalentes de techniciens, originaux et chats noirs. Malgré son terrible accident de coiffure, Lilian est nommé second pour Arnaud, qui optera pour une organisation méga escoffienne tout au long de la finale, avec son lot de capitaines, sauciers et artilleurs doigts sur la couture à chaque poste. Louise, pourtant habituée à une brigade 100% féminine, se résout à opter pour une équipe 100% mecs à ses côtés, et confie généreusement Lucie Sympa à Arnaud,