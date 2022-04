Les notes de l'épisode 11 de Top Chef saison 13

Équipe Barbot et Viel Note de la rédaction 8 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note

Au fil des saisons de Top Chef, on peut à peu près élaborer une stratégie gagnante pour mieux réussir à la boîte noire que les autres, plus facile à dire qu’à faire, mais sait-on jamais :

- Se laver les mains avant l’épreuve.

- Goûter chaque élément en même temps, à doses égales, et échanger les impressions en se caressant la joue mutuellement.

- Ne jamais citer d’ingrédients, mais plutôt des adjectifs gustatifs pour ne pas influencer l’autre, et ensuite brainstormer sur l’ingrédient lors d’un meeting avec le product owner, pour organiser un product backlog aux items clairement identifiés par ID.

- Se saisir des lampes torches disponibles sous la table depuis la première édition de la boîte noire et que personne n’a jamais pensé à prendre, pour éclairer le plat et faciliter l’identification.

- S'entraîner régulièrement au cinéma avec de nombreux plats, en n’oubliant pas d’indiquer précisément sa rangée au livreur pour éviter d’importuner les autres personnes.

Épreuve 2 : des ravioles