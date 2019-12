Top 7 : Quand Mourinho retrouve son ex

De retour dans le circuit, José Mourinho revient mercredi soir à Old Trafford avec Tottenham. L'occasion parfaite pour une petite rétrospective des retrouvailles passées entre l'entraîneur portugais et ses anciennes équipes.

Ça commence à dater, mais il est bon de le rappeler : les débuts de José Mourinho à la tête d'une équipe furent courts, intenses et étranges. Un passage éclair de moins de trois mois au Benfica Lisbonne au début de la saison 2000-2001, interrompu par l'arrivée du nouveau président Manuel Vilarinho. Après une petite pige à l'União de Leiria durant laquelle il recroise une première fois son ancien club pour un nul un but partout à domicile (en octobre 2001), le Mou se voit rapidement proposer un retour chez lesde la capitale, mais préfère signer chez le rival, le FC Porto, au tout début de l'année 2002. Et dès le mois de février, il fait de nouveau face à son ex lors d'unà l'Estádio do Dragão. La baston est terrible, le technicien se fait exclure et discute avec son adjoint au talkie-walkie, mais à l'arrivée, lesde Deco l'emportent (3-2) et termineront devant l'ennemi en fin de saison. Par la suite, que ce soit avec Porto ou United, le Portugais ne s'inclinera qu'une seule fois contre Benfica, en finale de la coupe du Portugal 2004 (2-1) ; tout simplement le seul trophée qui échappera au FCP cette année-là.Le foot est parfois mesquin : à l'intersaison 2004, Mourinho quitte Porto, avec qui il a déjà écrit un sacré bout d'histoire (2 championnats, 1 coupe, 1 C1 et 1 C3), pour s'engager avec Chelsea en s'autoproclamant «» . Et, là encore, malgré la distance, les retrouvailles sont rapides : en septembre, les Dragons se présentent à Stamford Bridge lors de la phase de poules de la Ligue des champions. Servi par Eidur Guðjohnsen, Aleksey Smertin met moins de sept minutes à ouvrir la marque, puis Didier Drogba surprend les Portugais au bout d'un coup franc de filou de Damien Duff. John Terry répond finalement à la réduction du score de Benni McCarthy, et les tenants du titre concèdent leur premier revers européen depuis leur sacre - pour le plus grand bonheur de leur ex-technicien - même si ce bon vieux Mateja Kežman vendange en fin de partie. Ils se vengeront au match retour en retournant les Britanniques pour le come-back du Mou à Porto (2-1) On prend les mêmes, on rajoute encore un peu plus d'enjeu et on profite : un an et demi après les premières retrouvailles, Porto se coltine Chelsea en huitième de C1. À l'aller comme au retour, les coéquipiers de Lucho González et Lisandro López inaugurent le tableau d'affichage, mais rien à faire : lors de la première manche à Porto, Mourinho est comme un petit fou au moment où Andriy Shevchenko égalise quatre minutes après la réalisation de Raul Meireles ; en Angleterre, le but de Ricardo Quaresma précède un retournement de situation, Robben - grâce à l'aide bienvenue du mythique Helton - et Michael Ballack pliant l'affaire en deuxième période. Cruel.La campagne de C1 2009-2010 est peut-être le chef-d’œuvre de la carrière de Mourinho. Au milieu des formations que cette Inter au réalisme glaçant place sur son tableau de chasse, il y a Chelsea, que le Portugais a quitté un peu plus de deux ans plus tôt et dont Carlo Ancelotti tient désormais les rênes. Avec leur trio Sneijder-Eto'o-Milito devant et un certain Júlio César dans les bois, lessont au sommet de leur art : l'Argentin plante dès la 3minute, Drogba trouve la barre, et lorsque Salomon Kalou parvient à égaliser, Esteban Cambiasso lui répond dans la foulée d'une patate venue d'ailleurs. Trois semaines plus tard, au cours d'une manche retour tendue à souhait pour ledu Mou à Londres, Samuel Eto'o éteint le Bridge à un quart d'heure du terme et l'escouade italienne fonce vers le sommet de l'Europe. Pas de temps pour les sentiments.La plus grosse raclée qu'ait prise l'entraîneur face à l'une de ses anciennes équipes. En 2013, Mourinho repasse par Chelsea, mais ne survit pas jusqu'au Noël 2015. Six mois plus tard, le voilà de retour dans le championnat anglais, à la tête des. Malgré trois succès pour débuter, la machine se grippe à partir de septembre et c'est en manque de confiance que MU se déplace chez lesd'Eden Hazard. L'affaire ne fait pas un pli : les Mancuniens sont pulvérisés et même N'Golo Kanté y va de son caramel . La poignée de main avec Antonio Conte au terme des 90 minutes est glaciale et la presse s'en donne à coeur joie en le renommant «» . À l'image, finalement, d'une saison indigne que United bouclera au sixième rang.Après son départ en 2013, la relation amour-haine entre Mourinho et le Real n'a eu qu'une seule suite officielle sur le terrain, quatre ans plus tard lors de la Supercoupe disputée entreetà l'été 2017 à Skopje. Alors au sommet de l'Europe, l'ogre madrilène roule rapidement sur son adversaire grâce à Casemiro et Isco , même si Romelu Lukaku sauve l'honneur. Pour l'anecdote, les deuxse retrouveront un an plus tard lors de l'International Champions Cup, cette fois pour un succès des Anglais (2-1) avec le même homme à leur tête.On se garde le meilleur pour la fin. Ce duel, cinq mois après une finale de Cup perdue sur un penalty d'Hazard et deux mois avant son limogeage, est resté mythique pour une image folle : celle du technicien, furieux après l'égalisation de Ross Barkley à la 96minute - pour répondre au doublé d'Antony Martial - et manquant d'en venir aux mains avec un adjoint de Maurizio Sarri à son goût un peu trop démonstratif. Stamford Bridge gronde ? Le bougre répond avec son gimmick des trois doigts , comme les trois titres qu'il a conquis dans ce stade. Incorrigible