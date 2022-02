Top 7 : Quand Cristiano Ronaldo martyrise l’Atlético de Madrid

Cristiano Ronaldo et l’Atlético de Madrid, c’est une histoire d’amour à sens unique. Club qu’il a le plus affronté dans sa carrière (35 fois), le champion d’Espagne en titre est également la deuxième proie préférée du Portugais (25 pions encaissés, à deux unités du Séville FC). Avant les retrouvailles ce mercredi soir en huitièmes de finale de Ligue des champions, retour sur sept moments où CR7 a fait vriller Diego Simeone et ses poulains.

Par Fabien Gelinat

Mettez José Mourinho et Diego Simeone dans la cocotte du Santiago-Bernabéu pour épicer votre plat. Refroidissez légèrement avec une ouverture du score des, puis utilisez votre CR7 le plus aiguisé du tiroir pour désosser l’Atlético : deux penaltys, une passe décisive, un carton rouge provoqué. Le Real se régale, et lestrinquent.Falcao à l’Atlético, Ronaldo qui lâche un coup franc de l’espace puis une mine tout aussi somptueuse avant d’achever son labeur par un penalty et une passe décisive. Oui, cettea déjà dix ans.La plus douloureuse pour l’Atlético, où CR7 n’a cette fois pas un rôle majeur. Sergio Ramos a déjà joué le rôle du sauveur, Di María est exceptionnel, et le Portugais conclut leavec un penalty obtenu et transformé. Rien de fou si ce n’est son dix-septième pion dans cette campagne, record absolu en C1.Un tir au but pour gratter le sacre ultime, quoi de plus banal quand vos détracteurs vous surnomment « Penaldo » ? CR7 peut également remercier Juanfran d’avoir envoyé son tir sur le poteau juste avant. Résultat : une onzième C1 pour le Real, la première de l’ère Zidane.Le stade Vicente-Calderón a tellement été le théâtre des rêves de CR7 que les dirigeants de l'Atlético avaient le choix entre renommer leur antre « le jardin de Ronaldo » ou tout raser pour repartir sur de nouvelles bases. Pas masos, ils ont choisi la deuxième option.Moins d’un an après le traumatisme de la finale de C1 précédente, Diego Simeone et ses joueurs doivent encore se coltiner le Real, cette fois en demi-finales. Et qui dit Real dit ? Ronaldo, évidemment. Le quintuple Ballon d’or plie l’affaire dès le match aller. T’es pas content ? Triplé.Sûrement le plus grand chef-d’œuvre de CR7 face aux. Tapé 2-0 à l’aller avec ses compères de la Juventus, le Portugais quitte le Wanda Metropolitano vexé, rappelant qu’il a cinq C1 au compteur contre zéro pour l’Atlético . Au retour ? La bête est réveillée et inarrêtable. Deux coups de tête rageurs, un penalty claqué dans les ultimes instants de la rencontre et un Atlético de Madrid K.O. debout. Le boss de l’Europe, c’est Cricri.