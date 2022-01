Top 50 : Transferts avortés (de 30 à 21)

#21: John Obi Mikel à Manchester United

#OTD in 2005; Manchester United announced the signing of John Mikel Obi from Norwegian club Lyn Oslo. #mufc pic.twitter.com/TUQYxWjwiW — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) April 29, 2020

#20: #22: Roman Zozulya au Rayo Vallecano

L'histoire de l'arrivée de John Obi Mikel en Europe est rocambolesque. En juin 2005, le milieu nigérian de 18 ans séduit plusieurs grosses écuries lors du Mondial U20, où le Nigeria s'incline en finale contre l'Argentine d'un certain Lionel Messi. Jackpot : le jeune joueur gagne le droit de faire un essai à Manchester United pendant un mois., racontera-t-il des années plus tard, en 2017, au"Tu sais que Keane, Scholes et les autres joueurs m'ont dit que je devais te faire signer ?" » De retour au Nigeria, Obi Mikel engage un agent, attend l'appel des dirigeants mancuniens et voit Chelsea le dragouiller. La pépite signe finalement un premier contrat professionnel à Lyn Oslo, en Norvège. Le début d'une ascension en douceur ? Pas du tout, Ferguson revenant à la charge et Obi Mikel signant un contrat avec MU et posant avec le maillot deslors d'une conférence de presse improvisée.La naissance d'un immense imbroglio, Chelsea ayant un accord avec le club norvégien pour qu'il ne soit pas vendu à un autre club. Dans un texte rédigé pour The Player's Tribune en 2018, Obi Mikel raconte cette expérience folle :Un gamin face à un dilemme et un choix à faire, les deux clubs anglais se livrant pendant ce temps-là une bataille juridique, et les deux coachs, Ferguson et Mourinho, tentant de convaincre le bonhomme., développe le Nigérian.Dont la sienne, évidemment.