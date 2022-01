Top 50 : Transferts avortés (de 10 à 2)

#3: Malek Cherrad à Toulouse

​​L’année 2004 n’était pas celle de Malek Cherrad. Entre deux transferts avortés, l’un à Toulouse pendant l’hiver et un prêt à l’ES Tunis six mois plus tard, l’attaquant algérien a totalement disparu de la circulation pendant plusieurs semaines. Littéralement. Le 24 mars, le joueur formé à Nice se volatilise avec femme et enfant, sans donner de nouvelles ni informer son club, avant de réapparaître le 12 mai. Au centre de cette histoire abracadabrantesque, les frangins de Cherrad et notamment l’aîné Kamar qui gère ses intérêts. Après l’échec du transfert au TFC, ce dernier s’en était violemment pris au président niçois Maurice Cohen., détaillera-t-il.Avant de fuguer, Cherrad vient trouver Cohen pour lui demander une avance sur salaire de 16 000 euros et que celui-ci ne soit plus versé sur un compte cogéré par son frère Kamar en précisant son envie de s'occuper deAprès la disparition de Malek, les enquêteurs privilégient rapidement la piste familiale, mettant en avant une possible mainmise de certains membres de sa famille sur l'attaquant, qui aurait cherché à s’affranchir de leur autorité en prenant la fuite., clarifiera le joueur de 23 à son retour d’un endroit au sud de l’Europe, où il a passé ces longues semaines en secret.Entre-temps, Cherrad a vu Nice revenir sur sa décision de le licencier en préférant suspendre son contrat, mais également son frère et agent Kamar être condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel pour ses insultes à l'égard du président des Aiglons., conclura Maurice Cohen. Il faut faire la part des choses entre Malek Cherrad et son frère. Il y a un océan entre les deux. » Ce qui n'empêche pas de voir à nouveau un transfert le concernant capoter, Cherrad poursuivant finalement sa carrière à La Gantoise plutôt qu'à Tunis.