Top 50 : Les meilleurs surnoms du foot (40 à 31)

Si le fair-play devait avoir un visage, ce serait sûrement celui de Josef. Le Tchèque, en plus d’être un milieu de terrain d’exception, était un modèle d'éthique sportive. Et ce n’est pas le grand Pelé qui vous dira le contraire. Lors de la Coupe du monde 1962, la Tchécoslovaquie et le Brésil s'affrontent en poule. Un match marqué par la blessure duà la 25. Cependant, il ne peut pas sortir et doit finir la rencontre. Masopust refuse alors catégoriquement de défendre sur la star brésilienne, un geste qui restera dans l’histoire et que Pelé saluera chaleureusement :À la fin de l’année, Le Chevalier va même recevoir son unique Ballon d’or. Comme quoi le respect, le fair-play et tout ces trucs-là, ça peut payer.