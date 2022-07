Top 50 : Les meilleurs surnoms du foot (30 à 21)

#23: Dominique Rocheteau - L'Ange vert

Au milieu des années 1970, Saint-Étienne devient une place forte du football européen, dans le sillage d’un tout jeune Rocheteau, dont les dribbles ciselés et les passes élégantes marquent d’emblée les esprits. Jean-Pierre Frimbois, le rédacteur en chef de, le renomme alors poétiquement l’Ange vert. Un blase qui ravit tout le monde, sauf le principal intéressé. À 20 piges, Dominique fait en effet partie de cette jeunesse hexagonale qui s’ennuie de la France giscardienne. De l’autre côté de la Manche et de l’Atlantique, on fait péter les décibels au son des guitares des Doors, d'Hendrix, des Clash et de The Who. Rocheteau, lui, écoute en boucle les Stones et les Beatles, avant de se prendre de passion pour le rock sudiste, notamment pour The Allman Brothers. Celui qui potasse Kerouac entre deux entraînements expliquera plus tard qu’il avaitEt, il faut le dire, un sacré beau surnom.