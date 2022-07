Top 50 : Les meilleurs surnoms du foot (20 à 11)

#13: Emilio Butragueño - Le Vautour

Novembre 1983. Le journaliste d'Julio Cesa Iglesias repère cinq joueurs du Real Madrid Castilla, l'équipe réserve madrilène, qui survolent le championnat de leur catégorie. Leurs noms ? Miguel Pardeza, Manolo Sanchis, Michel, Rafael Martin et Emilio Butragueño. Favorablement impressionné, le rédacteur leur donne un surnom qui deviendra rapidement iconique :. Soit le cinq du Vautour, en référence au leader du groupe, Emilio Butragueño. Un drôle de piaf, pas franchement tape à l’œil. Petit et chétif, l’oiseau de proie compense son manque d’impact physique par un sens du placement hors du commun et un flair inné, qui lui permettent d’aimanter les ballons dans la surface. Le rapace des 16 mètres gagne ses galons de titulaire en 1984-1985, alors que ses quatre compères le suivent aussi en équipe A du Real. Butragueño remportera pas moins de six Liga et deux coupes de l’UEFA avec la Maison-Blanche. Il est souvent considéré comme l'un des derniers grands symboles d’un Real aux accents locaux et identitaires, avant que le club n’opte pour une politique sportive starifiée et mondialisée.