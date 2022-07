Top 50 : Les meilleurs surnoms du foot (10 à 1)

#8: Diego Maradona - El Pibe de Oro

Tout démarre dans le bidonville de Villa Fiorito, dans la banlieue de Buenos Aires. Diego Armando Maradona joue au foot dans la rue. C’est là qu’il obtient son tout premier surnom,(la peluche). Son préféré, celui qui le rendait nostalgique de son enfance. Mais pour le monde du ballon rond, Maradona c’est d’abord. Pourtant, l’histoire aurait pu être bien différente. En 1969, l’un des scouts d’Argentinos Juniors, Francisco Cornejo, découvre un joueur comme on en voit peu, Goyo Carrizo. Quelques jours avant la détection, il demande à son prodige s’il a des amis aussi forts que lui. Ce à quoi Goyo répond direct : «» Son nom ? Diego Armando Maradona. Évidemment, Diego sort tout de suite du lot et s’affirme comme la star de l’équipe junior du club. Son talent est tel qu’il effectue des spectacles de jongles à la mi-temps des matchs de Primera Division. On murmure que la destinée de l’enfant sera grandiose et on lui adjoint ce surnom, qui le suivra toute sa vie : «. » Le gamin en or. Juste avant de souffler sa seizième bougie, Maradona fait ses débuts sur les terrains professionnels. À peine un an plus tard, il est appelé en sélection par César Luis Menotti et débute son épopée romantique avec. La suite appartient à l’histoire.