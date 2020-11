Top 50 : Les aventuriers qui ont marqué l'histoire de Koh-Lanta

#48: Joseph

Dans 3 semaines j'espère revoir une scène comme celle de Joseph quand il éteint le feu obligé de la ressortir #KohLanta

Mettez dans un mixeur tous les ingrédients qui font un parfait aventurier : athlétique, doué en survie, capable de faire du feu, connaisseur de, tacticien... Fait ? Bien, maintenant mettez ces atouts au service d’un cerveau complètement timbré et vous obtenez Joseph, un type que l’on a davantage vu au générique deque sur un atoll fidjien. Présenté comme un ambitieux vendeur de meubles de 27 ans basé dans le Calvados, il fait en réalité partie de cette lignée de candidats persuadés d’être déjà sur les poteaux avant même d'avoir mis un pied à Orly. Alors après avoir passé six mois à cramer des cotons démaquillants dans sa salle de bain et promis à sa famille qu’il arriverait à faire le feu, le gamin s’est foutu une pression 53g en annonçant à toute la tribu Nacomo qu’elle passerait sa première soirée au chaud. Il y parviendra finalement au bout de trois jours d’un acharnement complètement démoniaque, effrayant tout le monde par ses réactions d’immense parano et finissant par organiser le plus beau sabotage de l’histoire du programme en renversant une marmite pleine d’eau de mer sur le foyer juste avant de partir au conseil. Conseil qu’il avait rejoint avec des lunettes de soleil et une chemise en jean. Ma-gni-fi-que.