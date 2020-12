Top 50 : Les aventuriers qui ont marqué l'histoire de Koh-Lanta

#13: Bertrand

C’est le problème des pilotes d’hélicoptère : ils pensent souvent être au-dessus des autres. Lors de sa première saison en 2008, Bertrand réussissait l’exploit d’être à la fois le plus fort et le plus insupportable des candidats, voulant appliquer au camp des jaunes ce qui marchait probablement à l’armée, à savoir une discipline de fer soumise à sa tyrannie. Et d’ailleurs, à l’époque, on était tous pour Christophe le pizzaïolo. Mais après avoir échoué aux poteaux et appris de ses erreurs, on a trouvé un Bébert moins arrogant à, à la fois capable de gagner à la boue devant Coumba sans autant de cheveux sur le caillou, comme de pêcher une raie pour le petit déjeuner. Gagnant le moins modeste de l’histoire - sonpoignard levé à l’orientation de 2012 étant effrayant au possible -, il a même fait partie du célèbre « pacte financier » unissant Claude, Coumba, Wafa et lui-même, dont personne n’a jamais pu prouver l’existence. Alors qu'on pose un peu de respect sur un type qui ne compte qu'un seul vote contre lui en 62 jours d'aventure, celui de Coumba pour Claude en finale de 2012. Une saison sans une Clémentine ou un Bertrand, c’est définitivement une saison où l’on s’emmerde. Alors merci, Arjen Robben.