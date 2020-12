Top 50 : Les aventuriers qui ont marqué l'histoire de Koh-Lanta

#1: Phil

Il va bien, tout le monde va bien aujourd’hui. Comme toutes les familles, on a eu des passades de soucis. Par exemple, l’année dernière, on n’a pas eu de chance, on nous a rentré dedans dans les deux voitures dans le même mois ! Mais au niveau de la santé, tout se passe bien, alors c’est l’essentiel.Bien sûr ! Dans la même maison, avec la même femme et les mêmes enfants. Il y a toujours la forêt derrière chez moi, où je vais courir tous les dimanches. Ce week-end, on est sorti faire du vélo avec les enfants, mais on a regretté, on n'était pas assez couverts et on a eu un peu froid. Ma vie me satisfait parfaitement.Je cachais tout à tout le monde. J’ai perdu mon père à l’âge de trois ans, et à partir de là, la famille nous tourne le dos. Je suis petit, donc je ne le comprends. Je ne comprends pas non plus pourquoi tout le monde a à manger dans son assiette et pas moi. Je ne comprends pas pourquoi je dois commencer à aller travailler à l’âge de 11 ans. Je viens d’avoir 50 ans, et la retraite, je devrais déjà l’avoir.J’ai vendu de tout pour me faire de l’argent : des moules, des jonquilles, du muguet, du lilas... Mais je n’en parlais pas aux copains. Quand j’allais aux jonquilles, c’était à 4h du matin, je me souviens encore où c’est. On allait les vendre ensuite sur les marchés à midi. Et j’allais voler dans les magasins pour m’habiller. C’était dur. Là, on est en période de Noël. À l’époque, je me souviens qu’on n’était que deux avec ma mère, et on regardait par la fenêtre pour voir le sapin des autres gens.Le travail. Ça m’a appris à m’occuper de plus personne et à tracer ma route pour m’en sortir. Après, j’ai habité dans une cité. C’était deux immeubles de seize locataires et on n’était que trois ouvriers à partir travailler : deux anciens et moi. Quand on voyait tous les autres en bas de l’immeuble en train de descendre des bières quand il faisait beau, on ne comprenait pas forcément. Et puis aujourd’hui, quand je vais voir ma mère, qui habite toujours là-bas, ils n’ont pas bougé. À 50 ans, je me lève toujours avec cette même énergie quand je vais travailler. J’avais un peu ralenti après, mais là je recommence à faire 50h la semaine parce que l’entreprise m’a demandé un effort. Je leur ai dit :Je l’ai fait pendant onze ans déjà, maintenant ça suffit.Comme si c’était hier. J’ai toujours voulu participer auavec Vincent Lagaf parce que j’adorais ce personnage. Mais non, ce n’était pas le truc qui me convient, c’est éphémère, c’est une soirée. J’attendais une émission qui me ressemble plus. Et un jour, je vois les annonces de TF1 qui recherche des candidats pour un jeu d’aventure, avec ce générique qui sort de nulle part. J’ai quand même regardé la première édition avant pour voir ce que ça donne. J’ai vu et je me suis dit :À partir de là, je me suis inscrit tous les ans au casting. Pendant dix ans jusqu’à ce qu’on me prenne. Ça me rappelait toute mon enfance. C’est-à-dire qu’on te donne rien et tu te débrouilles. Mais là, on est tous égaux. Il n’y a personne qui a plus. Si tu veux plus, il faut gagner. Pour moi, les épreuves, ça représentait les épreuves de la vie, le travail.Ma femme me disait que dans une phrase, il fallait mettre un verbe, un adjectif, un machin, un machin. En 2012, j’ai dit :Et là, ça passe. C’est la première fois que je vais à Paris, à l’occasion du casting, c’est fou. Mais ça se passe mal sur place, je me retrouve devant quelqu’un qui me pose question sur question. Ça me déstabilise, je suis persuadé d’avoir tout foiré. Mais j’ai réussi ! J’avais envie de le dire à tout le monde, mais je me suis retenu parce que ça devait rester confidentiel. Quand je voyais tout le monde qui se foutait de ma gueule depuis des années, j’étais dingue.J’ai su que je partais trois semaines avant. Je bouillonnais. J’avais pas envie de me blesser avant de partir, alors je ne faisais plus rien.J’ai posé une semaine de vacances et j’ai fait que de bouffer du chocolat en regardant la télé pour faire du gras. J’ai pris cinq kilos en quatre jours juste avant de partir.On est les quatre derniers à arriver sur le parcours. Ça faisait une semaine que j’étais dans mon canapé, le corps on lui demande de courir, il ne comprend pas. Et puis la jeune fille avec qui je suis, elle court encore moins vite que moi. Je comprends pourquoi je ne suis pas choisi. Quand je me vois à la télé en maillot, je suis mort de rire, je ne me reconnais pas, je me dis :C’est la même sensation. À, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la maternelle.Pourtant, j’essaie de me vendre un peu, mais ça ne passe pas. J’ai déjà quelqu’un sur le dos à ce moment-là : Marie, la Belge. Elle m’insulte comme jamais, je prends cher. Même si certains voulaient me prendre dans l’équipe, elle a réussi à convaincre les autres que non.Ça m’a fait du mal. On arrive dans les équipes plus tard et ils sont déjà tous soudés. Le soir du premier conseil, je me lève parce que je veux quitter l’aventure. Javier me convainc de rester en me disant de prouver ce que je sais faire. Je reste, et j’en veux quand même à tout le monde. Dès que je suis passé à la réunification, dans les jeux individuels, j’avais envie de les arracher. J’aurais pu me tourner vers les Rouges et faire une alliance avec Namadia et tout, mais je ne faisais pas confiance à tout le monde, notamment Marylou. J’aurais pu renverser la situation en faisant ça et prendre les devants. Mais comme dans la vie de tous les jours, je me suis dit :Alors, j’ai préféré faire mon chemin de mon côté.J’avais envie qu’on change cette donne, donc je décide de le clamer haut et fort. L’épreuve où il faut porter les sacs et où le premier doit éliminer quelqu’un, je ne regarde même pas qui arrive derrière moi. Je dis :Point. Et je suis content, parce qu’aujourd’hui, je revois des jeunes qui refont ce que j’ai fait, qui veulent se battre contre les meilleurs. Pourquoi virer toujours les plus forts ? C’est une stratégie comme une autre, mais j’ai pu donner un autre point de vue.Au début, elle part en disant qu’elle a perdu sa carte. J’ai juste envie de l’aider à ce moment-là, alors je la suis, et je la vois à la table d’orientation. Là, je comprends qu’elle bluffait. Je la suis discrètement, comme un Indien comme dit Denis. Elle ne me voit pas ! Le compétiteur reprend le dessus et je comprend que c’est le poignard qu’elle cherche, alors je cherche aussi. Et boum : je le trouve. Une fois que je l’ai, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Le remords arrive. Je prône le sport depuis le début et je fais ça. C’est pas possible. J’aurais pu le garder, beaucoup de gens me l’ont dit. C’est le jeu, mais il y a aussi l’honnêteté.Aucun. J’ai faitpour le plaisir, pour l’aventure. Je ne voulais pas quitter cette Terre avant d’avoir fait. Il fallait que je le fasse. J’aurais été très malheureux aujourd’hui si je n’avais jamais été pris. Je ne suis jamais allé àpour gagner ne serait-ce qu’un peso. En plus, tant d’argent me faisait peur. Je n’en voulais pas autant, je ne savais pas comment gérer ça. Je sais pas si je peux le dire, mais j’ai toujours eu peur qu’on m’enlève mes enfants et qu’on me demande des sous.Je n’étais pas dedans. Je le fais, mais je n’en ai pas trop envie, parce que c’est trop tôt. J’aurais préféré attendre un peu plus longtemps. J’étais à 90 %, il me manquait ces 10 % pour être plus performant. Et puis, j’étais face à des gens très forts. Mais en revanche, d’un point de vue humain, c’est une aventure bien plus belle. Je me suis fait des vrais amis, comme Laurent. C’est mon vrai pote, je l’adore.Oui, j’ai gardé mon poignard cette fois-ci.Cette épreuve d’orientation était terrible. Avec Moundir, on a cru qu’on allait rester toute la nuit. Cette année encore, j’ai regardé l’orientation la semaine dernière. Le jeune sportif, là, Dorian, il était perdu. Il n’était plus dedans. Ça m’avait fait pareil un moment avec la fatigue, la chaleur. Mais j’ai réussi à faire plus loin que 2012. On ne m’a jamais éliminé, et Denis n’a jamais éteint mon flambeau. C’est une fierté, il brûle toujours. Et là, depuis trois ans, l’envie d’y retourner me revient comme la première fois. Et physiquement, je n’ai jamais été aussi en forme.C’était une revanche. Mais juste pour moi, parce qu’on n’a rien à prouver aux autres en fin de compte. Il faut juste être droit dans ses baskets, être poli avec tout le monde et aujourd’hui je dirais faire gaffe à la nature. Je suis un ardent défenseur de la nature maintenant. J’ai vu des choses là-bas qui étaient répugnantes, ça vous met une claque. Il faut prendre soin de cette planète, parce que tôt ou tard, on va la perdre.