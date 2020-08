Top 50 : Chants de supporters mythiques (de 40 à 31)

#34: Bruxelles ma ville, je t'aime

Bruxelles ma ville, je t'aime (Union Saint-Gilloise)

#35: Sunshine on Leith #33: L'hymne de l'Atlético

Du côté de Glasgow - et plus précisément du Celtic Park - on connaît la chanson. Enfin, plutôt son air, sur lequel lesvert et blanc s'époumonent pour dire à leur club qu’ils l’aiment et le suivent où qu’ils aillent. Peut-être pas un hasard si les ultras de l’Union Saint-Gilloise, s’appellent justement les Union Bhoys et ont repris cette mélodie bien accrocheuse pour l’adapter à la sauce bruxelloise et francophone. Résultat : un chant devenu culte en D2 belge et facile à apprendre pour le nouveau public du Parc Duden qui, depuis quelques saisons, accompagne ce club historique du football d’outre-Quiévrain dans sa quête d'un retour dans l’élite.