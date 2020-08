Top 50 : Chants de supporters mythiques (de 30 à 21)

#23: La Grande Evasion

La Grande Evasion – Urawa Red Diamonds

Les supporters japonais ne sont pas seulement de gentilles personnes qui nettoient les stades où leur équipe va jouer . Non, il ont aussi une capacité dingue à former une chorale percutante ! Il suffit pour s’en convaincre de jeter un œil au boucan que les fans des Urawa Red Diamonds se permettent de mettre dans les tribunes du Stade Saitama 2002. Une ambiance qui pourrait faire pâlir d’envie bon nombre de supporters plus réputés. Et quand, en plus, cela se fait au rythme de la mélodie du film, c’est encore plus beau.