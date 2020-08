Top 50 : Chants de supporters mythiques (de 20 à 11)

#12: C'est un pays de hogra

C'est un pays de hogra (Ittihad de Tanger)

(...)(...)(...)(...)Des années et des années de frustration, d’aigreur et de colère, longtemps refoulées, qui éclatent finalement au grand jour : voilà les paroles de, un chant long et sidérant des supporters de l’Ittihad de Tanger. De fait, dans tous les stades du Maroc (par exemple au Kénitra AC), devenus des bastions de revendications politiques et sociales, les chants protestataires de cet acabit se sont multipliés ces dernières années, comme des symboles de cette jeunesse qui chante avec le cœur et les tripes sa révolte contre un régime considéré comme corrompu et injuste, qui perpétue la misère. Le bruit et la fureur.