Top 50 : Chants de supporters mythiques (de 10 à 2)

Des années et des années de deuxième division, c'était le lot, apparemment immuable, du Club Atlético All Boys de Bueno Aires. Et malgré la morosité d’un quotidien passé loin des joutes de l’élite, lanoir et blanc est toujours restée fidèle, prouvant son amour éternel au rythme du titre, tiré du répertoire d’un groupe de rock argentin, les. Un chant qui parle d’un rêve fou, celui de voir jouer le club chéri en première division et de prendre d’assaut les plus grands stades du pays, et notamment la Bombonera. Et le plus beau dans tout ça, ce n’est même pas la fidélité dingue de ces types restés fidèle à un club dans l’ombre de Boca Juniors ou de River Plate, c’est plutôt la fin de l’histoire. En 2010, après des années d’attente, les All Boys remportent un match de barrage contre Rosario Central et se hissent dans l'élite. De quoi donner une raison à ses supporters de reprendre leur refrain préféré de plus belle !