Top 50 : Chants de supporters mythiques - (1er) Brasil, decime qué se siente

Brasil, decime qué se siente (San Lorenzo/Argentine)

Une mélodie reprise jusque dans la sphère politique

« La culture footballistique argentine est profondément narcissique »

propos de Claudio Caniggia et Pablo Alabarces tirés du reportage en immersion avec les supporters argentins au Brésil, pendant le Mondial 2014, à retrouver dans le So Foot #118

Claudio Caniggia l’affirme, il a marqué le but le plus important de sa carrière et vécu l’un des moments les plus forts de sa vie le 24 juin 1990. C’était lors de Brésil-Argentine, en huitième de finale du Mondial italien. Si laa dominé la rencontre, le seul but de la rencontre a été planté par, sur une frappe du blondinet Caniggia qui, après avoir profité d’un caviar de Maradona, a pris soin de dribbler le gardien et de faire trembler les ficelles. «, énumère Caniggia.D’accord, mais seulement si vous me mettez les commentaires en brésilien !Cette action a été si marquante pouret tous les Argentins parce qu’elle symbolise une victoire contre le rival brésilien et donc les larmes de ces derniers (qui plus est dans un contexte controversé , un membre du staff argentin étant soupçonné d’avoir offert une bouteille contenant un somnifère au Brésilien Branco, avant le match). Au contraire, les Brésiliens avaient envie de l’effacer de leur mémoire parce que c’est l’Argentine qui les a éliminés. Raté ! Vingt-quatre ans plus tard, les Argentins leur ont rabâché ce souvenir tout l’été, lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, avec les paroles - «» - d’une chanson qui a fait le tour de la planète foot :Spécialistes de la reprise des tubes musicaux (voir le #17 du top), lesdu club de San Lorenzo sont les premiers à avoir importé cet air en tribune. Il s’agit de la mélodie de, une chanson folk rock de 1969 de Creedance Clearwater Revival. Si les paroles initiales sont profondément sombres ( «» ), l’adaptation par les supporters de San Lorenzo ( «» ) est hyper entraînant. Au point d’inspirer tous les autres stades. Des adaptations, le site Lucarne Opposée en a dénombré au moins 32 rien que pour des clubs argentins ! Même la sphère politique s’est emparée de la mélodie, à l’instar d' un hymne de La Cámpora , mouvement politique mené par Cristina Kirchner, en vue des élections législatives de 2013 en Argentine.Mais c’est évidemment la reprise à la gloire de la sélection nationale, écrite en février 2014 par Ignacio Harraca, employé chez Unilever, qui a le plus cartonné. En un mois, son adaptation est devenue l’hymne officieux des supporters argentins, puis LA chanson du Mondial 2014. Pourquoi un tel carton ? D’une, parce qu’elle rassemble tout un pays. De deux, parce que rien n’émoustille davantage les supporters argentins que de chambrer les Brésiliens chez eux du matin au soir, et ce n’est pas Caniggia qui dira le contraire., décrypte Pablo Alabarces, sociologue argentin, interrogé paren 2014.paternitéMaradona lui aussi s’en est donné à cœur joie en claironnant après l’humiliation subie par laface à l’Allemagne en demi-finale qu’il était «» . Tout comme les joueurs argentins eux-mêmes quand ils célébraient leurs qualifications. On les a moins entendus après la finale. Car, comme lors de l’édition 1990,s’est inclinée sur la dernière marche contre la. Alors, certes, Messi n’a pas ramené la Coupe à Buenos Aires, mais la chanson est devenue culte, bien au-delà des stades de la Coupe du monde. Une preuve, il faut bien l’admettre, de la suprématie argentine en terme de chants dans le monde.