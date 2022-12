Top 50 : 90 secondes de bonheur (de 40 à 31)

#39: Arsenal - Manchester United, 1979

Outre-Manche, la finale de la FA Cup 1979 entre Arsenal et Manchester United est entrée dans la légende sous l’appellation. Et pour cause : autant ses 85 premières minutes sont tout à fait oubliables, autant ses cinq dernières restent gravées dans les mémoires. Au moment d’aborder le, lesmènent 2-0 et semblent se diriger tranquillement vers la victoire. Mais Gordon McQueen, du gauche (86), et Sammy McIlroy, qui bat Pat Jennings après avoir dribblé deux défenseurs adverses (88), remettent lesà hauteur. Un score de parité néanmoins très éphémère. Car loin d’être sonnés, les hommes de Terry Neill repartent de l’avant et Alan Sunderland inscrit le but décisif en reprenant un centre dans les six mètres (89). Ou comment calmer très vite une équipe euphorique.