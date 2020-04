Top 50 : 0-0 mémorables (de 50 à 41)

#41: France – République tchèque, 1996

France – République tchèque

Suite

Une chute, deux ans avant la gloire. La France championne du monde 2018 a connu le Portugal, Éder et la 109minute. Les Bleus sur le toit du monde en 1998 ont préalablement vécu la République tchèque, Old Trafford et l’échec de Reynald Pedros. Un match crispé dans un théâtre des rêves à peine rempli de moitié, dont lesseront la sortie sur civière du Lensois Vladimír Šmicer et la barre touchée par leYouri Djorkaeff. Heureux aux tirs au but lors du tour précédent face aux Pays-Bas, déjà à la suite d'une double bulle , les ouailles d’Aimé Jacquet n’ont cette fois pas la même réussite : à la sixième tentative, Pedros prend ses responsabilités et craque, envoyant la République tchèque en finale. Et enterrant ainsi son destin international : le trophée mondial, 24 mois plus tard, sera remporté sans sa patte gauche et son carré court.