Top 50 : 0-0 mémorables (de 40 à 31)

#35: Nantes-Toulouse, 2007

Avec un peu de pif et dix ans d’avance, Netflix aurait pu poser ses caméras à Nantes entre juillet 2006 et mai 2007. Cela aurait donné quelque chose d’ au moins aussi passionnant que « Sunderland ’Til I Die » : un président (Rudi Roussillon) en plein délire et qui ne tardera pas à lâcher le navire, un mercato ambitieux qui se révèlera calamiteux, deux limogeages sur le banc au cours de la saison, la légende Fabien Barthez qui regrette encore d’avoir accepté ce challenge, une pérennité de 44 années consécutives dans l’élite balayée... et ce 19 mai 2007. Pour cette 37journée, il n’y a déjà plus aucune trace du divin chauve dans le Cité des Ducs et le FCN est condamné au moment de recevoir Toulouse. Une rencontre dont on ne verra jamais la 87minute, des centaines de supporters nantais descendant principalement de Tribune Loire pour gueuler une bonne fois pour toutes contre la gestion de ce club et le proprio Serge Dassault. Un coup de théâtre qui permettra au malin Téfécé de récupérer les trois points sur tapis vert, et de finalement griller Rennes dans une folle course à la C1 . Aujourd’hui Mauro Cetto, Nicolas Savinaud, Achille Émana et Foot + nous manquent. Mais ce FC Nantes, aucunement.