Top 50 : 0-0 mémorables (de 30 à 21)

#28: Allemagne-Lettonie, 2004

Allemagne – Lettonie

#29: Brésil-Angleterre, 1958 #27: Sanary-Montpellier, 1982

L’Euro 2004 fut vraiment plein de surprises . Il y a un peu plus de 16 ans, la Lettonie et sa légende Māris Verpakovskis sortaient d’un groupe comprenant la Suède, la Pologne et la Hongrie puis venaient à bout de la redoutable Turquie en barrage afin de s’offrir un ticket historique pour l’épreuve continentale. Et lesn’allaient pas faire le déplacement en Lusitanie pour rien, malgré un tirage coriace. Après avoir inscrit son premier but à ce niveau (par Verpakovskis, évidemment) lors d’une défaite sur le fil contre la Tchéquie (2-1) et avant d’être écrasée par les Pays-Bas (3-0), la sélection lettone arrache un nul contre la, finaliste du Mondial 24 mois plus tôt, ce qui reste son seul et unique point en compétition internationale. Ce samedi-là, Kevin Kurányi et Fredi Bobic, alignés devant, mais aussi Michael Ballack et Miroslav Klose (sorti du banc en deuxième) restent muets face à la 53nation FIFA. Résultat, l’Allemagne ne verra pas le tour suivant. Le mot de la fin est pour le sélectionneur de l’époque Aleksandrs Starkovs :