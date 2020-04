Top 50 : 0-0 mémorables (de 20 à 11)

#11: Espagne-Corée

Espagne – Corée du Sud

Retour Suite

Ce jour-là à Gwangju, Ivan Helguera n’a pas eu envie de faire dans la langue de bois, et il avait ses raisons : épisode mémorable de l’histoire du Mondial, le mythique parcours sud-coréen de 2002 rappelle autant de belles histoires que des controverses arbitrales. Après être passés dans un trou de souris face à l’Italie au tour précédent (coucou Byron Moreno), les Guerriers Taeguk se présentent en quarts face à laavec une insouciance folle et une réussite louche. Malgré leur domination, les Ibériques vont passer à la trappe, et quatre ans avant le double Z, le traumatisme espagnol porte ce coup-ci un nom égyptien : Gamal Al-Ghandour. Pas aidé par des assistants à côté de leur sujet, l’homme en noir invalide curieusement deux pions espagnols, dont le but en or de Fernando Morientes (qui trouvera plus tard le montant) pour une sortie imaginaire sur un débordement du virevoltant Joaquín, et siffle également un hors-jeu inexistant au cours de cette prolongation, au moment où Luis Enrique filait au but. Après 120 étranges minutes, le pauvre Joaquín plombe les siens en butant sur Lee Woon-jae, et le pays hôte réalise son deuxième « miracle » . C’était ça, la magie de la Coupe du monde il y a 18 ans.