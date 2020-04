Top 50 : 0-0 mémorables (de 10 à 5)

#8: Deportivo La Corogne-Valence, 1994

Après trois titres consécutifs en Liga, le Barça de Cruyff entame la dernière journée de championnat dans la peau d'un chasseur à la poursuite du Deportivo La Corogne. La donne est simple : si les Galiciens s’imposent au Riazor, ils sont sacrés champions d’Espagne pour la toute première fois de leur histoire. Avec un Brésilien de naissance par ligne (Mauro Silva, Donato et Bebeto), ce Super Depor dirigé par Arsenio Iglesias peut bénéficier du comportement d'un adversaire peu farouche. Face caméra, le défenseur du FC Valence Francisco José Camarasa n'hésite pas à dire que tout le monde en Espagne souhaite voir le Depor champion. Alors ? Alors rien ne se passe comme prévu.Au coup de sifflet final, les locaux ne sont pas parvenus à inscrire ce but synonyme de délivrance pour toute la ville. La faute à qui ? À José Luis Gonzalez, dernier rempart desdevenu le cauchemar de La Corogne dans une soirée entrée dans la légende. Tenu en échec toute la partie, le Depor obtient un penalty dans la dernière minute du temps réglementaire. Volontaire, Miroslav Djukic respire un grand coup, effectue sa course d'élan, puis frappe au but. Gonzalez sent bien le coup, plonge du bon côté et capte le ballon des deux mains. À La Corogne, l’ambiance festive tourne au drame. En larmes, Djukic quitte le terrain et s'apprête à vivre la suite de sa carrière professionnelle avec cette cicatrice indélébile. À 900 kilomètres de là, le Barça s’impose 5-2 au Camp Nou contre Séville et s’adjuge son quatorzième titre de champion d’Espagne. Deux salles, deux ambiances.