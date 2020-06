Top 5 : Mémoires du stade Alfredo Di Stéfano

Ce dimanche, le Real Madrid reçoit Eibar pour son premier match depuis le 8 mars dernier. Détail important : alors que le Santiago-Bernabéu est en travaux, le club madrilène va devoir disputer sa fin de saison dans le stade Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, son habituel centre d'entraînement. Voici cinq histoires liées à l'enceinte.

La grande première : Real Madrid-Stade de Reims (6-1), 9 mai 2006

La remontée en deuxième division : Real Madrid Castilla- CD Mirandés (3-0), 1 juin 2012

Le baptême foiré de ZZ : Real Madrid Castilla-Getafe B (1-2), 30 août 2014

L'embrouille : Sergio Ramos face à Sergio Reguilón, 22 octobre 2018

La grosse humiliation : CD Tacón-FC Barcelone (0-6), 11 janvier 2020

Par Antoine Donnarieix

Au printemps 2006, le Real Madrid a un double événement à fêter : les 50 ans de sa première C1, remportée en 1956 face au Stade de Reims (4-3), et l'inauguration du stade Alfredo Di Stéfano, une enceinte de 6000 places située au cœur du centre d'entraînement des, où se produira alors le Castilla, l'équipe réserve du Real. Mais, avant de laisser les jeunes pousses du club gambader sur ce gazon, il est décidé d'un match d'inauguration entre l'équipe première et le Stade de Reims, soit d'un duel entre Zinédine Zidane et Julien Féret ou d'un autre entre David Beckham et Christophe Delmotte. Déséquilibré sur le papier, ce match va pourtant voir les Rémois faire illusion durant 18 minutes, Féret répondant à l'ouverture du score de Sergio Ramos. La suite ? Une démolition : Cassano inscrit un doublé, Soldado l'imite, Jurado vient planter à son tour... Et hop, 6-1 pour le Real.Si le Castilla évolue aujourd'hui en troisième division, cela n'a pas toujours été le cas. À l'issue de la saison 2011-2012 et d’une double confrontation en finale de play-offs contre Mirandés, l'équipe a en effet arraché un ticket pour la Segunda División grâce à ses éléments offensifs : Joselu, Jesé, Morata, tous les trois décisifs lors de la manche aller (3-0). Le retour ne sera aussi qu'une formalité (0-3).Si beaucoup de gens se souviennent de la première de Zizou sur le banc du Real en Liga, peu gardent en mémoire le dépucelage du double Z comme entraîneur du Castilla, un moment beaucoup moins glorieux. Le 30 août 2014, lors d'un derby face à la réserve de Getafe, le Real B se fait surprendre par Edu Payá et Pedro Astray (1-2), et Zidane se prend les pieds dans le tapis.Hélas pour lui, Sergio Ramos n'est pas seulement connu pour avoir été le premier buteur de l'histoire du stade Alfredo Di Stéfano. En plein automne 2018, alors que l’équipe première du Real effectue un jeu de passe à dix tout à fait banal, le jeune Sergio Reguilón décide de plonger pour attraper le ballon. Maladroit sur l’action, le défenseur effleure le visage de Sergio Ramos qui pète un plomb et lui explique à sa manière qu’ici plus qu’ailleurs, il faut respecter les anciens., expliquera ensuite le capitaine du Real sur Twitter.De son côté, l’arrière gauche évoquait juste. Mouais.Avant le lancement du mondial féminin 2019 en France, le Real s’était déjà décidé à lancer un partenariat avec le CD Tacón, un club basé à Madrid. Alors que l'équipe réussit à se hisser pour la première fois de son histoire en première division et que le Real Madrid s'est engagé à accueillir ses rencontres au stade Alfredo Di Stéfano afin de, les filles du Tacón se font balayer pour leur première dans l'élite face au Barça (9-1), finaliste de la C1 2019. Lors du retour à Madrid, joué en janvier 2020, rebelote : les Madrilènes se font découper (0-6). Peu importe, le 1juillet 2020, la fusion-acquisition du CD Tacon par le Real doit être actée. Les historiens n'oublieront pas, cependant.