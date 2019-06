Top 5 : les pires glissades des Bleus sous Deschamps

Balayée en Turquie samedi soir, l'équipe de France a pris une sacrée douche froide dans le fond, comme dans la forme, Paul Pogba ne parvenant d'ailleurs pas à expliquer cette défaite et ne se souvenant pas avoir joué un aussi mauvais match chez les Bleus. Pourtant, sous Didier Deschamps, les Bleus avaient déjà connu quelques gamelles. Best-of.

Ukraine-France (2-0), 15 novembre 2013

Albanie-France (1-0), 13 juin 2015

Suède-France (2-1), 9 juin 2017

France-Luxembourg (0-0), 3 septembre 2017

Turquie-France (2-0), 8 juin 2019

Par Claude-Alain Renaud

Une belle claque. L'équipe de France se présente en Ukraine, pour disputer un barrage aller, avec l'objectif de se qualifier pour la Coupe du monde 2014. L'occasion pour Didier Deschamps et ses hommes d'effacer le traumatisme de Knysna en emmenant toute la bande au Brésil. Le résultat ? Une désillusion totale. Les Bleus repartent de Kiev avec deux buts dans les valises et des prestations pitoyables. Avec Franck Ribéry cadenassé par la défense ukrainienne, Loïc Rémy peu en vue et Samir Nasri, placé en numéro dix, fantomatique, les Français ont sombré dans la médiocrité, voire l'insuffisance et n'ont jamais su se mettre à la hauteur de l'événement. « Alerte Rouge » , titrele lendemain. Message bien reçu par Mamadou Sakho au match retour.Dans la catégorie « matchs amicaux sans intérêt » , ceux de juin sont pas mal. On pensait que la tournée sud-américaine de 2013 contre l'Uruguay (défaite 1-0) et le Brésil (3-0) allait être difficile à concurrencer tant les Bleus se sont montrés peu convaincants face à des adversaires redoutables. Mais ce match contre l'Albanie, disputé en juin 2015, est particulièrement ridicule. Pour cause, les hommes de la Desch' justifient cette déroute albanaise en raison de fortes chaleurs. Hormis ce coup franc encaissé avant la pause, cette rencontre amicale a été le synonyme du néant total. À un an d'un Euro à domicile, la France de DD inquiète. Pire, elle ennuie.Moins surprenante, mais tout aussi effroyable. En route pour la Coupe du monde 2018, les Bleus font une petite sortie de route. Cette fois, les finalistes de l'Euro 2016 sont trahis par un des leurs, et pas n'importe lequel. Il s'agit du chauffeur principal, capitaine de l'équipe, Hugo Lloris, qui a balancé d'un coup de volant la voiture qui menait les Bleus en direction de la Russie. À 1-1, le gardien de Tottenham fait une sortie hasardeuse au milieu de terrain finissant dans les pieds d'Ola Toivonen qui n'a plus qu'à envoyer le ballon dans le but vide. Mais que s'est-il passé dans la tête d'Hugo ? Encore aujourd'hui, on se le demande. Ce qui était sûr, c'est que les Bleus perdaient la première place du groupe de qualification au Mondial. Ce que l'on ne savait pas encore, c'est qu'une année plus tard, Hugo Lloris sortirait d'une Coupe du monde monumentale, avec le trophée Jules Rimet entre les mains. C'est donc ça, le karma ?Peut-être le match le plus honteux de l'ère Deschamps. Des Luxembourgeois héroïques face à une équipe de France en manque d'inspiration. Dans un match délocalisé au Stadium de Toulouse, Didier Deschamps présente une équipe fraîche emmenée par la toute nouvelle star du football français Kylian Mbappé. Malgré ce nouvel atout, les Bleus se cognent sur le bloc d'une équipe qui n'avait jamais obtenu un tel résultat contre la France. La sélection du Benelux frôle même l'exploit en touchant le poteau d'Hugo Lloris à quelques minutes de la fin du match. Le Luxembourg freine la bande à DD dans sa reconquête de la première place du groupe de qualification pour le Mondial russe. Comme si ladu Stadium avait envahi les pieds et les esprits des joueurs de l'équipe de France.Amorphes. Ce sont des Bleus totalement largués qui se sont inclinés samedi dernier à Konya en Turquie. Sans N'Golo Kanté au milieu de terrain, les hommes de DD ont paru totalement déboussolés sur le terrain. Mais ce n'est pas l'absence du milieu de terrain de Chelsea qui a empêché Antoine Griezmann et compagnie de cadrer une frappe. Rien qu'une.Les jambes un peu lourdes à cause d'une saison éreintante ? Possible. Mais cette France n'a pu enchaîner trois passes et a manqué d'agressivité dans les duels. À croire que le fait que les deux premières places du groupe soient directement qualificatives pour l'Euro 2020 constitue une sorte de soulagement pour une EDF à courant alternatif depuis le sacre en Russie. Attention tout de même à ne pas nous faire une Luxembourg contre Andorre mardi.