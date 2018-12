Top 5 : Les dérapages de commentateurs en 2018

Racisme, misogynie, homophobie, que ce soit de manière maladroite ou carrément révoltante, ceux qui commentent le football ont parfois dérapé en 2018. Idée de résolution pour l’année prochaine : respecter le code de la route.

Denis Balbir et les « pédés arrogants »

Grégory Paisley, expert en Banania

Pierre Salviac, le tonton gênant

Au secours je n’en peux plus de cette bluemania matraquée par les médias. Pour ceux qui n’idolâtrent pas des émigrants payant impôts à l’étranger aujourd’hui des smicards de chez nous vont en baver sur les pavés de l’enfer du nord. Pensez aussi à eux. @LeTour — pierre salviac (@pierresalviac) 15 juillet 2018

La guéguerre entre Stéphane Guy et Laurent Paganelli

Denis Balbir, le retour

Bonus : Martin Solveig et le twerk

Martin Solveig : enfin un Ballon d’or féminin, il était temps2 minutes later mdr :#BallonDor pic.twitter.com/W6IJ6286nR — nul. (@InsafOo) 3 décembre 2018

Le 12 avril dernier, le Vélodrome vivait une soirée européenne enivrante en s’imposant 5-2 face à Leipzig dans un match dingue. Hors antenne, alors qu’il croyait son micro coupé, Denis Balbir laisse retomber la pression. «, commence-t-il sagement avant de se lâcher.» Son comparse Jean-Marc Ferreri reste impassible, plongé dans les autres résultats de la soirée. Le commentateur de W9 sera suspendu d’antenne pour le match aller face à Salzbourg.Qui dit année de Coupe du monde dit année de partage et de rencontre entre les peuples. Mais aussi vieilles remarques de mauvais goût. Alors autant dire que pendant un mois, c’est festival. On commence avec Grégory Paisley qui se marre bien en direct sur beIN Sports, aux commentaires de Nigeria Islande le 22 juin. Après une touche ratée de Ndidi, il lui distille ce conseil : «» Dès la mi-temps, il se justifie en expliquant qu’il aurait pu «» avant de lancer la carte Nadine Morano : «» Combo.Donnez un compte Twitter à un vieux monsieur aigri dépassé par son époque, et vous avez les dérapages les plus incontrôlés qui soient. Le 15 juillet au matin, alors que la France se ronge les ongles en attendant sa deuxième étoile, Pierre Salviac annonce sur les réseaux qu’il préfère regarder le Tour de France. Pourquoi pas, mais le commentateur spécialiste du rugby ne dit pas que ça. «» , écrit-il. Costaud.Voilà l’échange tendu entre Stéphane Guy et son homme de terrain Laurent Paganelli lors du dernier match entre Lyon et Marseille . Une prise de bec de cour de récré en plein direct, qui se serait poursuivie hors antenne, au point que le micro de Paga aurait dû être coupé. Mais la vraie solution : couper les deux micros. À jamais.Il. Est. De. Retour. Mi-octobre, celui qui avait ouvert les hostilités au début de l’année récidive de fort belle manière en s’en prenant cette fois-ci à la place des femmes au micro lorsqu'il faut commenter du foot. «» , déclare-t-il pour. Grand Chelem.Il n’est pas commentateur, mais son sens du timing et du bon goût méritaient d’être salués. Présent on ne sait pas trop pourquoi lors de la cérémonie du Ballon d’or, le DJ français remettait le premier trophée féminin de l’histoire à Ada Hegerberg, attaquante norvégienne de l’Olympique lyonnais. «» , lui a demandé Martin Solveig. Merci, au revoir.