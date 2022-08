Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (980-971)

#974: Yeso Amalfi

Il n'est pas toujours nécessaire de passer une décennie dans un club pour en devenir une légende. C'est le cas de Yeso Amalfi, milieu offensif brésilien talentueux et très spécial, qui a contribué à la grande histoire de l'OGC Nice en l'aidant à remporter son premier titre de champion de France, en 1951, en disputant seulement 17 des 38 matchs de championnat, pour un total de six buts. « Le beau Yeso » , comme il était parfois surnommé, n'était pas un joueur comme les autres. Sur le terrain, bien sûr, où il laisse le souvenir d'un phénomène génial, au-dessus du lot techniquement, et chouchou des supporters. Il aurait pourtant pu s'épanouir dans un autre sport, la boxe, si sa mère n'avait pas supplié son fils, champion du Brésil amateur des poids moyens, de raccrocher les gants à la fin des années 1940. Puisqu'il n'était pas seulement doué avec ses poings, Amalfi a tout misé sur le ballon rond, faisant ses gammes en Amérique du Sud, entre São Paulo, Boca Juniors ou Peñarol.

« Un héros moderne et romantique »

Dans un dossier intitulé Yeso Amalfi, une vedette brésilienne à l'OGC Nice publié dans la revue Hommes et migrations, Yvan Gastaud raconte la folle aventure du Brésilien sur la Côte d'Azur, où il débarque au mois d'août 1950 à bord du paquebot Conte Grande Biancamano en rade de Cannes en provenance de Rio. Après quinze jours de traversée, le voilà obligé de passer une série de tests physiques, les dirigeants niçois craignant qu'il ne soit pas à la hauteur dans ce domaine, ce qu'il considère discrètement comme une véritable humiliation. Il est cependant rapidement adopté par le public du stade du Ray, qui découvre un joueur élégant à souhait pendant la préparation, alors que le courant passe mal avec l'entraîneur Elly Rous, qui préfère de se passer du fantasque brésilien lors des premières journées de championnat. « Amalfi est certainement un joueur de classe. Encore faut-il qu'il s'assimile à un football qui va encore beaucoup trop vite pour lui » , balance même Paul Wartel, le coach de Sochaux. La venue d'un nouveau technicien, Numa Andoire, sur le banc des Aiglons apaise les tensions et permet à Amalfi de trouver sa place dans l'équipe azuréenne, aux côtés de Pär Bengtsson et Jean Courteaux. Il signe même un récital lors de la rencontre face à Lille, décisive pour le titre, en marquant un troisième but jugé « sensationnel » par la presse (4-1), provoquant l'ovation « enthousiaste et délirante » du Ray.

À la manière d'un Neymar aujourd'hui, Amalfi est soupçonné de choisir ses matchs. Il faut dire que le Brésilien accorde une immense importance à son image, préférant parfois ne pas se salir dans une pelouse boueuse ou prenant même le soin de se recoiffer en pleine partie en sortant un peigne de son short. Original. Le 27 mai 1951, le grand Yeso demande au Comité de gestion d'être autorisé à ne pas prendre part à Stade français-Nice, le match du titre, considérant que le terrain de Colombes est défavorable à son jeu et ne voulant donc pas porter la responsabilité d'une mauvaise prestation de l'équipe. Le milieu vit donc le sacre du Gym dans les bureaux de Nice-Matin et voit la foule ivre de joie envahir la ville pour partir à sa recherche pendant les festivités. Il sera l'un des joueurs les plus célébrés par Nice, où il s'est fait une réputation d'habitué des boîtes de nuit. « Je suis Yeso Amalfi, si on ne me sert pas, je ne jouerai pas dimanche » , balance-t-il même à un maître d'hôtel refusant de lui servir du champagne un soir. Un bon vivant, un vrai, fumant des cigarettes coupées en deux pour limiter la consommation - mais en s'arrêtant deux jours avant les matchs -, et ne disant jamais non à un bon steak saignant. Ce n'est pas un hasard si Paris-Match lui consacre un article en 1951, dans lequel il est présenté comme un « héros moderne et romantique. À Nice, il est à la fois le dieu, la vedette, le prophète, l'âme, le clown et le tragédien. »