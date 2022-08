Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (970-961)

#965: Kevin Anin

On ne sait pas où était Kévin Anin le 15 juillet 2018. On sait en revanche où il aurait dû être : avec les autres, au stade Luzhniki, en train de soulever la Coupe du monde avec le maillot de l’équipe de France sur le dos et des confettis sur le visage. C’était en tout cas un itinéraire crédible au regard de l’immense talent de Kévin Anin, milieu de terrain aux pieds de velours et aux épaules de déménageur. Malheureusement, rien de tout ça n’a été possible, la vie décidant de ne pas faire que des cadeaux au natif du Havre. Amoureux de sa ville et de son quartier, la « BAF » (Bigne à Fosse), Anin perce naturellement au HAC, avec qui il accède à la Ligue 1 (en 2008, avec Christophe Revault et Amadou Alassane comme coéquipiers) avant de redescendre aussitôt en Ligue 2. C’est avec Sochaux, à l’été 2010, que le double champion de Normandie de boxe retrouve une Ligue 1 qui ne peut décemment pas se passer de lui. Aux côtés des Marvin Martin, Ryad Boudebouz, Modibo Maïga et Jacques Doudou Faty, Kévin est un taulier de l’équipe qui terminera 5e de Ligue 1. Après cette saison, toute l’Europe sait qui est Kévin Anin. Surtout Arsène Wenger, qui l’invite à Londres, à son domicile, pour le charmer. Kévin a beau être sur un nuage, son cœur est ailleurs : dans son quartier, auprès de sa famille et de ses amis d’enfance. En froid avec son président à Sochaux Alexandre Lacombe, qui lui a joué un sale tour dans le dossier Arsenal, Anin se braque, se referme sur lui-même et y voit la confirmation que le milieu du foot ne lui correspond définitivement pas.

Destin brisé

Voilà pourquoi chaque week-end, il enquille alors les 1200 kilomètres aller-retour qui séparent Sochaux de la sous-préfecture de Seine-Maritime. Le mot ne sort alors jamais vraiment, mais Kevin traverse une lourde dépression. Sa maladie le contraint à multiplier les insomnies, rater des entraînements et broyer du noir. Pour tout dire, l’histoire avec Arsenal n’a réveillé aucune douleur. Cette dernière n’a jamais été très loin de Kévin. Après Sochaux, le milieu défensif a bien tenté de se relancer à Nice, pour la seule raison que se trouvait là-bas son copain Didier Digard, qui prenait déjà soin de lui au centre de formation du HAC. Le courant passe aussi très bien avec Claude Puel, immédiatement touché par la personnalité de sa recrue. Mais une grosse rechute l’oblige finalement à s’enfermer au Havre plusieurs mois. Kévin passe plusieurs semaines le téléphone éteint sans s’en rendre compte, il tente de se requinquer en mangeant ses plats préférés que lui cuisine Nathalie, sa maman. Il revient parfois à Nice. Dès qu’il joue, on se rappelle à quel point il est fort. Puis il redisparaît, la boule au ventre.

Le temps passe, puis s’arrête dans la nuit du 3 au 4 juin 2013, sur l’A28 à hauteur de Callengeville, à une bonne heure du Havre, quand la voiture dans laquelle Kévin se trouve avec son cousin et deux amis termine dans le décor. Le véhicule revient d’Amsterdam, où le quatuor était parti s’évader. Le groupe a failli dormir sur place, mais Kévin a insisté pour repartir ce soir, car son cousin a une épreuve du bac le lendemain. Il est tout de même fatigué, alors il s’installe à l’arrière et se met à l’aise : il se fabrique un coussin pour poser sa tête et enlève ses chaussures. Il a ensuite le souvenir d’être allongé dans l’herbe et d’une main tendue vers son cousin. Une dizaine de jours de coma plus tard, Kévin Anin se réveille au CHU de Rouen, où un médecin lui apprend que la moelle épinière est touchée et qu’il est paraplégique. « C’était écrit, ça devait arriver » , déclarait-il en 2016 à So Foot. Neuf ans après ce tragique accident, le foot manque forcement un peu à Kévin Anin. Mais ce qui est encore plus vrai, c’est que Kévin Anin manque au football français.